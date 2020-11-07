北邮教授吕廷杰：5G 应用真正意义不是连接多少人，而是连接多少物

11 月 7 日消息，以 “逆势而起，砥砺前行的科技力量”为主题的 “2020 凤凰网科技创新趋势论坛”在 11 月 7 日 - 8 日在线召开。在论坛的 “迈入 5G 时代”议题中，中国信息经济学会常务副理事长、北京邮电大学教授吕廷杰就 “5G 重塑数字化社会的未来”为主题展开演讲。

他谈到，移动通信技术的周期为 10 年，今年是 5G 元年。5G 带来最显著的变化，就是打通了物理空间和网络虚拟空间，把我们身边的事物变得可视、可控、可管理。

未来衡量 5G 的滲透率到底如何，可能并不是看连接了多少人，而是多少物。“5G 不仅要让人们打电话、上网，而是万物互联，包括物联网、车联网、工业互联网。”

他谈道，目前全球已部署的 5G 商用网络超过 170 个；5G 基站累积发货已超过 150 万，我国已建成的基站数接近 60 万个；全球 5G 用户数大约是 2.5 亿人，中国占了接近一半。

他谈到，因为5G的低时延、高带宽等特点，未来5G应用将主要是万物互联，而海量连接带来的数据量暴增，有可能让云计算发生分解——出现物计算、边缘计算等多层架构。

“5G的到来让我们进入智能时代，而人工智能的核心是数据+算法+算力。运营商将会提供电话信息的基础上，还要提供算力。5G网络不仅要满足无处不在的连接，一定会带来无处不在的计算。”吕廷杰谈到。

最后，他也展望数字化转型将是今后十年的主要趋势，所有的行业都值得重新做一遍，而趋势是大于优势的。