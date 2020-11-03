《5G 超高清新场景白皮书》发布，华为等公司牵头

2020 年 11 月 3 日，在 “2020 世界超高清视频 (4K/8K)产业发展大会”的 5G 移动超高清视频创新论坛上，中国电信智家公司罗传飞博士代表中国超高清视频产业联盟（CUVA），发布了《5G 超高清新场景白皮书》。

罗传飞博士代表中国超高清视频产业联盟（CUVA）发布白皮书。

白皮书认为，5G 和超高清都是技术的代际提升，通常带来的是产业层面的几何级变动和全新的场景模式。5G 和超高清技术正在以直观可感的方式给视频行业带来更高效率的生产、更高质量的供给和更好体验的跃升，白皮书针对娱乐广播视频，总结了三类十四个典型新场景超高清新场景。

第一类是全面交互型超高清视频：以自由视角、全景视角、多视角、自由缩放、云 VR、云 AR、云游戏等为代表的超高清视频具有很强的交互性，可归结到此类中。

第二类是 AI 增强型超高清视频：以 5G + 云 + AI 等技术，对个人用户产生体验增值的超高清业务形态。例如针对视频超分辨率的 AI 云超分、针对 VR 体验的 AI 2D 转 3D、AI Vlog、AI 虚拟偶像等。

第三类是现有视频的超高清演进：超高清代表提供更具沉浸感和真实感的视觉体验，5G 显著降低 bit 成本、大幅提升网络速率和优化传输时延。让超高清电视可以提供大屏场景的极致体验升级，对移动场景视觉体验全面升级，全屏展现极清晰的视频彩铃。

基于以上三大分类，白皮书结合 CUVA 成员单位的探索和实践，总结和梳理在 5G 时代超高清视频应用的多个新场景，描述每个场景的新特性，分析其关键技术和展望其商业价值。希望与业界分享创新前行的 5G 超高清视频创新进展，呼吁产业加强共识，共同推进本论坛提出的 “加速 5G 视频创新，智享超高清美好生活”倡议。

本白皮书由华为技术有限公司、中国电信天翼智慧家庭科技有限公司、中国电子信息产业发展研究院牵头，咪咕文化科技有限公司、中国联通网络技术研究院、中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所、上海交通大学、四开花园网络科技（广州）有限公司、北京聚力维度科技有限公司、百视通网络电视技术发展有限责任公司、北京奇幻奇遇科技有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、成都索贝数码科技股份有限公司、银河威尔科技（北京）有限公司共同编写。

前往中国超高清视频产业联盟（CUVA）可下载白皮书。下载链接：http://www.cuva.org.cn/cuva/gzjz/lmdt/270.html