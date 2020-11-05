GSMA 庞策：2020 年，中国占比全球 5G 连接数超过 85%

11 月 5 日消息 今日，2020 中国 5G 终端全球创新峰会暨第八届中国手机设计大赛天鹅奖颁奖礼正式开启。GSMA 大中华区战略合作总经理庞策带来了主题为《疫情下的全球 5G 及终端发展、挑战与创新》的主旨演讲。

庞策指出，2020 年，全球经济发展受到了疫情影响，运营商移动业务出现下滑。其中，受疫情影响最大的五个国家是美国、法国、英国、西班牙等，这五个国家的运营商移动业务总体下降 5.5%，如果没有疫情，会增长 3.8%。

同时，疫情拉长了智能手机换机周期。智能手机销量近年呈下降趋势。由于疫情影响，消费者的换机周期将增加 4-5 个月，而大多市场平均换机周期为 2-3 年。

GSMA 观察到，在重重压力之下，2020 年运营商推出的创新产品超越了历史。在线教育平台、在线医疗等等、从而削弱收入下滑的影响。

更为重要的是，部分国家和地区还加速 5G 网络的建设。GSMA 认为，目前来看，疫情之下，全球 5G 建设并没有受到太大影响。截止到 2020 年 9 月，107 家运营商在 47 个国家/地区商用 5G 网络；18 个运营商在 Q3 商用 5G。预计 2020 年年底，149 家运营商在 57 个国家和地区商用 5G 网络。预计 2025 年年底，410 家运营商在 123 个国家和地区商用 5G 网络。

预计在 2020 年，中国的 5G 连接数全球领先，预计为 2 亿，占比全球 5G 连接数超过 85%。

“但是就智能手机而言，5G 自身在全球大部分国家还无法拉动新一波智能手机的销量。全球 5G 认知度较高，但认知度高不代表更换 5G 手机的意愿强烈。”庞策指出。

庞策称，亚洲已经成为全球智能手机增长最快的市场。十大智能手机增量市场中，七个来自亚洲。而中国消费者智能手机购买量占比超过全球 30%。

庞策认为，后疫情时代电信行业的平衡从已知转向未知。

“已知的已知”是疫情对经营的影响以及网络性能和网络投资。“已知的未知”是宏观经济和电信行业。宏观经济包括有效疫苗量产时间、经济恢复的时间和速度、工作习惯的改变以及地缘政治的影响。电信行业中消费者通信和娱乐行为的改变；企业市场，国际漫游业务的影响以及设备供应商的影响。“未知的已知”是新的技术以及新的竞争对手。但是 “未知的未知”将面临什么还尚不清楚。