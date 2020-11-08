苹果推出 “iPhone 12 Studio”，用于挑选 iPhone 12 与 Magsafe 的搭配

IT之家 11 月 8 日消息 苹果今天在官网添加了一个新的 iPhone 12 Studio 页面，可通过 iPhone 和 iPad 等移动设备通过网络访问该页面。该页面允许用户使用各种 MagSafe 保护壳和钱包已尝试与 iPhone 12 搭配，并实时查看各种产品组合的外观。

大用户或许体验过之前的 Apple Watch Studio 功能，苹果网站的页面允许用户挑选不同颜色的 Apple Watch 和表带，以找到自己的完美组合，正类似于此，用户可以借用这种模拟对比以挑选自己喜欢的 iPhone 12 周边配件。

所有用户都可以在 iPhone 12 Studio 中选择 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 四款型号以及所有的配色，然后添加自己心怡的已上架的保护壳和 MagSafe 钱包，当你完成这一步后，你所选择的部件就会出现在你所选择的设备上。

值得一提的是，当用户一旦选定相应的部件，就会看到一条输入自己的署名的提示，加上你的名字后就可以从两个不同的 iPhone 分享视图中选择一个并保存。这样就会出现一张 iPhone 和配件组合的图片，以及 #iPhone12Studio 的标签。

IT之家目前尚不清楚苹果推出该功能的原因，但不可否认的是他将为用户带来一定程度上的便利，为苹果带来更多的收入。