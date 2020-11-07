大摩：苹果 iPhone 12 需求远超预期，供应商正全力以赴

IT之家11月7日消息 据外媒 Ped30 报道，美国投行摩根士丹利昨日称，来自苹果供应链的收益和其他数据表明，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的需求远强于预期。

分析师凯蒂 · 休伯蒂（Katy Huberty）表示：苹果美国供应商过去一周的收入和利润均强于预期，这表明 iPhone 12 需求强劲。

苹果的 7 家半导体供应商，包括高通、意法半导体、和德州仪器等都公布了近期收益，季度收入增长超出了市场预期，比市场预期高出 7%。

▲ 图源 Ped30，下同

此外，供应商发布的季度收入指数也比平均市场预期要高，意味着在经历了三年的季节性平缓增长后，终于迎来了季度营收同比增长 12% 的一天。

Huberty 指出，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 的延迟发布也在验证这种季节性的变化，但供应商的看法也表明新 iPhone 需求确实超出了他们先前的预期。例如高通表示此次收入高于季节性增长。Cirrus Logic 称收入远远高于内部预期的 12% 估值。

该数据还与 12 月份季度 iPhone 的销量增长以及当前对已发布机型的需求迹象相吻合。Huberty 指出，iPhone 12 Pro 的交付周期已达 25 天，与上一周情况持平，这也是该系列机型中周期最长的。

该分析师表示，供应链的数据和较长的交货时间证明了摩根士丹利高于共识的 2021 日历年 iPhone 出货量 2.2 亿部的预测 。

Huberty 的苹果目标价仍为 136 美元，基于苹果产品业务的 5.9 倍企业价值销售倍数和苹果服务业务的 10.5 倍的 EV/销售倍数。这样一来，2021 年的 EV/销售倍数为 6.7 倍，当年的目标市盈率为 33.3 倍。

IT之家了解到，苹果昨日收盘报价 118.83 美元。

