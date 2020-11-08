诺基亚 8 V 5G UW 即将发布，支持 Verizon 5G UW 网络

IT之家11月8日消息 诺基亚旗下首款 5G 手机 Nokia 8.3 即将登陆美国市场，将与美国电信运营商 Verizon 合作改为定制机型 Nokia 8 V 5G UW。这款手机将支持该运营商的超快速超宽带 5G 网络（毫米波 5G），也将成为诺基亚首款支持 Verizon 5G UW 网络的智能手机。

外媒本周五报道称，诺基亚当时在 Twitter 上预热了该机将于 11 月 9 日正式发布，但诺基亚随后撤回，但昨日晚些时候又上线了一部新的预告，也正式宣告该机将于当地时间明天上午 9 点发售。

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参考美国运营商此前大部分定制机型，此次诺基亚 8 V 5G UW 可能仅仅是在 Nokia 8.3 的基础上进行了网络限制，但也不排除进一步升级优化的可能。

诺基亚 8.3 5G 于今年 3 月 20 日发布，搭载高通骁龙 765G 芯片，拥有 6.81 英寸 FHD 分辨率 LCD 屏，拥有经过蔡司光学认证的 PureView 后置四摄设计，分别是 64 MP（f/1.9）+12 MP（f/2.2）超广角 + 2 MP 变焦 + 2 MP 景深镜头，前置 24 MP（f/2.0）镜头，提供 6+64/8+128GB 存储选项，保留 3.5mm 耳机孔，内置 4500 mAh 电池，支持 18W 快充。

IT之家提醒，诺基亚有望在年底发布诺基亚 7.3 和诺基亚 9.3 PureView 等多款机型，届时可期待更多报道。