经典再现，HMD 将复刻诺基亚 6300 和诺基亚 8000

IT之家11月3日消息 据外媒 WinFuture 今日报道，HMD Global 计划在近期推出两款新手机——诺基亚 6300 和诺基亚 8000。这两款机型应该有一点溢价。

从欧洲经销商和斯堪的纳维亚运营商 Telia 得知，HMD Global 正计划推出两款具有 “智能”功能的 “新”手机。进一步挖掘发现，它们被称为诺基亚 6300 和诺基亚 8000，相信真诺粉都懂这两款是什么机型，也就是诺基亚从上世纪 90 年代就开始布局的两条著名高端产品线。

IT之家了解到，诺基亚 6300 于 2007 年首次推出，当时价格为 300 欧元，采用了一块 2 英寸 1670 万色的 TFT 材质屏幕，分辨率也达到了当时高端的 QVGA 级别。背后采用一颗当时主流的 200 万像素 COMS 摄像头，支持最大容量为 2GB 的 microSD 扩展，支持热插拔内存卡，内置蓝牙 2.0，支持 JAVA2.0，内置 OperaMini 浏览器，内置 FM 调频收音机，内置 MacromediaFlashLite2.0，运行 SymbianOS，内置多媒体播放器等。

凭借这豪华的配置和 “诺基亚”三个字，NOKIA 6300 成为了 2007~2008 年全球销量第一的手机，被誉为 “人气机王”。

诺基亚 8xxx 系列始建于上世纪90年代。当时，这些设备都是全世界最顶级的高端手机，而诺基亚 8600 则是最后一款具有全彩显示屏的型号。除其他外，8xxx 系列中的某些设备还配备有不锈钢外壳和柔软的滑盖，哪怕直到今天还有无数评测者称其为传奇。

当然，以上机型的年代较为久远，复刻机型无法确定其他配置信息。但是可以确定的是，这两款设备都支持 4G LTE，预计接下来的几周内发布。