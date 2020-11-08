苹果 iPhone 12 Pro Max 北美市场紧俏，收货时间 2-3 周

苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 当地时间周五已经正式开始接受预订，首批订单的一些预订者最早将于当地时间 11 月 13 日即下周五收货。但是由于出现供不应求，大部分 iPhone 12 Pro Max 和部分 iPhone 12 mini 的预订者收货时间都将向后延长。

iPhone 12 mini 的白色、黑色、绿色 256GB 版本较为紧俏，需要等到最长 10 天时间才能收到货。而 iPhone 12 Pro Max，只有 512GB 银色版仍可以如期在 11 月 13 日收到货，但其它版本则需要等待最多 2 至 3 周时间才能收到货。而在中国国内，目前需要 4 至 5 周。

以下是北美市场这两款产品各型号版本收到货时间的详细情况：

就 iPhone 12 Pro Max 而言，海蓝色 128GB、256GB 版本为 2 至 3 周，而 512GB 版本为 7 至 10 个工作日；银色 128GB、256GB 版本为 7 至 10 工作日，512GB 版本为 11 月 13 日；石墨色 128GB、256GB 和 512GB 版本均为 7 至 10 个工作日；金色 128GB、256GB 版本为 2 至 3 周，而 512GB 为 7 至 10 个工作日。

至于 iPhone 12 mini，白色 64GB 和 128GB 均可在 11 月 13 日按时收到货，而 256G 则要等待 7 至 10 个工作日才能收到货；黑色 64GB 和 128GB 版本均可在 11 月 13 日收货，但 256GB 版本则要等待 7 至 10 个工作日；海蓝色 64GB、128GB 和 256GB 均可在 11 月 13 日收货；绿色 64GB、128GB 可在 11 月 13 日收货，而 256G 版本则需要 7 至 10 个工作日；红色 64GB、128GB 和 256GB 均可在 11 月 13 日收货。

消费者可以从多个渠道预订 iPhone 12 mini 或者 iPhone 12 Pro Max，这些渠道包括苹果在线商店以及其它零售商店。但和往年不一样的是，无论预订者订购的是 iPhone 12 mini 还是 iPhone 12 Pro Max，到手的产品包装盒中将不再包括苹果提供的耳机或充电头，但有 USB-C to Lightning 快充线。

以上所述的送达时间都是免费交货，如果需要提前时间，则需要加收费用。如果自己到苹果零售商店提取，也可以节约到货时间。

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