苹果 iPhone 12 mini / Pro Max 昨晚开售，官网一度崩溃

IT之家11月7日消息 苹果 iPhone 12 系列 5G 手机于 10 月 14 日发布。其中，iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 于昨晚 21 点开启预订，将于 11 月 13 日发售。

在两款新机发售后，苹果官网一度崩溃。同时，“苹果官网崩了”也登上了微博热搜。

截至IT之家发稿时，从 iPhone 12 Pro Max 手机 512GB 版本来看，石墨色、金色、海蓝色预计发货日期已达 3-4 周，银色版本的预计发货日期更是来到了 4-5 周。

同时，以 iPhone 12 mini 白色版为例，64GB 版本预计发货日期为 5-7 个工作日，128GB 版本预计发货日期为 7-10 个工作日，256GB 版本预计发货日期则长达 2-3 周。

价格方面，iPhone 12 mini 64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元；iPhone 12 Pro Max 128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

这也延续了 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 两款手机发售时的场景。此前，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 已于 10 月 23 日发售。

相关阅读：

《IT之家苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 现场实拍图赏》

点击访问：苹果中国官方在线商店