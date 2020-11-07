首批苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 订单已变为「准备发货」状态

IT之家11月7日消息 苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 于昨晚 21 点开启预订，将于 11 月 13 日发售。

据外媒 MacRumors 报道，一些下了订单的用户表示其订单变成了 “准备发货”状态。准备发货的订单将不能再被取消，这些订单很快将能利用 UPS My Choice 等方式通过参考号进行跟踪。

IT之家了解到，这也意味着，第一批订购用户将在 11 月 13 日看到他们的设备。

MacRumors 指出，‌iPhone 12‌ mini 和‌iPhone 12 Pro‌ Max 货源相对比较充足。但部分‌iPhone 12 Pro‌ Max 型号仍需 11 月下旬或 12 月初才能订购。

国行版价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低5499 元，最高为11899 元。