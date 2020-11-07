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首批苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 订单已变为「准备发货」状态

2020/11/7 10:23:59 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月7日消息 苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 于昨晚 21 点开启预订，将于 11 月 13 日发售。

据外媒 MacRumors 报道，一些下了订单的用户表示其订单变成了 “准备发货”状态。准备发货的订单将不能再被取消，这些订单很快将能利用 UPS My Choice 等方式通过参考号进行跟踪。

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IT之家了解到，这也意味着，第一批订购用户将在 11 月 13 日看到他们的设备。

MacRumors 指出，‌iPhone 12‌ mini 和‌iPhone 12 Pro‌ Max 货源相对比较充足。但部分‌iPhone 12 Pro‌ Max 型号仍需 11 月下旬或 12 月初才能订购。

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国行版价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低5499 元，最高为11899 元。

  • iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。

  • iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。

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关键词：苹果iPhone 12

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