首批苹果 iPhone 12 mini/Pro Max 订单已变为「准备发货」状态

IT之家11月7日消息 苹果 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 于昨晚 21 点开启预订，将于 11 月 13 日发售。
据外媒 MacRumors 报道，一些下了订单的用户表示其订单变成了 “准备发货”状态。准备发货的订单将不能再被取消，这些订单很快将能利用 UPS My Choice 等方式通过参考号进行跟踪。
IT之家了解到，这也意味着，第一批订购用户将在 11 月 13 日看到他们的设备。
MacRumors 指出，iPhone 12 mini 和iPhone 12 Pro Max 货源相对比较充足。但部分iPhone 12 Pro Max 型号仍需 11 月下旬或 12 月初才能订购。
国行版价格方面，iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 发售价最低5499 元，最高为11899 元。
iPhone 12 mini：64GB 版售价 5499 元，128GB 版售价 5999 元，256GB 版售价 6799 元。
iPhone 12 Pro Max：128GB 版售价 9299 元，256GB 版售价 10099 元，512GB 版售价 11899 元。