Steam 上线 Playtest 功能，可免费申请游戏试玩

IT之家 11 月 8 日消息 Valve 本周宣布为 PC 游戏开发者推出了一项新功能 “Steam Playtest”。开发者可以邀请 Steam 用户参与自己的游戏试玩，也允许 Steam 用户主动向游戏开发者申请参与自己感兴趣游戏的试玩。

Valve 强调说：“该功能不支持商业或货币化，并且不能替代 Steam 抢先体验”，“开发者甚至可以在抢先体验之前或使用 Steam Playtest”。

这一全新工具帮助开发者可以直接在自己的 Steam 商店页面上开办游戏测试，并直接通过 Steamworks 来给予访问权限（不需要序列号），如下图所示：

▲ 图源 Steam 官方，下同

之后玩家点击报名按钮进入队列排队。而开发者在后端可以看到所有的用户报名情况，并按照自己的意愿给某些用户相应的资格：

当开发者准备好结束游戏测试时，可自行将其停止，之后会将报名选项从游戏商店页面中移除，并将游戏从测试玩家的库中移除。

IT之家了解到，Playtest 工具目前处于 beta 版本，SteamDB 早在 7 月份就已经发现了该功能，正如 Pavel Djundik 当时指出的那样，Playtest 的代码自 2015 年以来就已经存在，只不过在最近的版本中刚刚启用。