R 星公布向下兼容游戏阵容： 《自由城》、《圣安地列斯》在列

IT之家 11 月 6 日消息 本周，R 星通过官网的博客文章，公布了将于索尼 PS5 和微软 Xbox Series X/S 平台上向下兼容的游戏阵容。除了已知的《GTA 5》、《荒野大镖客 2》外，还包括一些早前推出的游戏作品，具体如下。

Xbox 平台向下兼容阵容： 《恶霸鲁尼：奖学金版》 《GTA IV》 《GTA：自由城故事》 《GTA：圣安地列斯》 《港湾午夜俱乐部：洛杉矶》 《荒野大镖客：救赎》 《R 星乒乓球》 PS 平台向下兼容阵容： 《恶霸鲁尼》 《GTA III》 《GTA：圣安地列斯》 《GTA：罪恶都市》 《侠盗猎魔》 《马克思佩恩》 《荒野大镖客：左轮》 《战士帮》

IT之家获悉，R 星在博文中写道：“如果您拥有具备向下兼容功能的任何光盘版游戏，您将可直接将光盘插入您的新 PS5 或 Xbox Series X（PS5 数字版主机和 Xbox Series S 主机除外）。与此同时，若您拥有数字版游戏，您可立刻下载已绑定至您的 PlayStation Network 或 Xbox Live 账户的任何兼容 Rockstar Games 游戏。若要查看这些游戏，请前往 PlayStation 5 上 “游戏内容保存库”中的 “您的收藏”页面，或前往 Xbox Series X|S 的 “准备安装”页面。”