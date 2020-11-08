多益董事长徐波回应 “降薪自愿”：相信员工不是被迫的，非自愿者奖 3 万

IT之家11月8日消息 11 月 3 日，有消息称广州多益网络股份有限公司测试忠诚度允许员工自愿降薪，某员工流出的群聊天截图显示：“今年公司效益良好，利润有较大增长。公司决定，允许员工自愿申请每月降低待遇的 10%”。

昨日多益网络方面正式回应 “员工自愿降薪”事件：称自愿降薪是员工合理合法的权力，另外该发布截图的前员工因表现太差，被其主管批评，从而怀恨在心，断章取义。

多益网络表示，多益老员工和高管 100% 申请参加自愿降薪活动，内心普遍真实高兴满意。所有符合参与该活动的员工中，93% 参与了本次活动。详情请参见IT之家昨日报道。

今日上午，针对 “公司允许员工自愿申请降低待遇”一事，多益网络官微放出了一份《多益董事长徐波声明》。

徐波称，他相信公司的员工是真心真诚善意地申请自愿降薪 10%，而不是被迫的。当时申请过自愿降薪的 93% 的员工中，凡任何符合当时申请条件（入职两年以上的正式员工），申请过自愿降薪的人，只要 3 天内有任何人站出来声明他是非自愿的，是被迫的，不论他描述非自愿是真是假，多益公司都奖励给他 3 万元民币，不限人数。

此外，徐波还表示，已经收到大量可靠信息，此次 “自愿降薪”是误导性的媒体炒作事件。

多益网络成立于2006年7月，是一家以互联网产品为主导的企业，目前推出了《神武1234》系列端手游、《梦想世界》端手游等。