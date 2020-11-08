小米手机 MIUI 12 测试新隐私保护：可设置每个应用是否允许访问相册和信息存储目录

IT之家11月8日消息 近期，小米社区开启隐私保护新功能一「 相册和社交应用信息保护」内测。IT之家获悉，新功能特性包括支持设置每个应用是否允许访问手机相册存储目录和社交应用信息存储目录中的文件内容；「读取与写入手机存储」权限增加访问内容管理，可在「读取与写入手机存储」授权弹窗和权限管理页面设置应用能否「访问手机相册」和「访问社交应用信息」；应用仅在「读取与写入手机存储」授权状态为仅在使用中允许或始终允许时，才可对「访问手机相册」和「访问社交应用信息」进行设置；当前「访问社交应用信息」覆盖的社交应用范围是微信和QQ等等。

下面是具体的内容：

欢迎大家参加隐私保护新功能一「相册和社交应用信息保护」内测，如在使用过程中遇到任何问题，请及时反馈给我们，非常感谢米粉朋友们的参与!

新功能特性如下:

1.支持设置每个应用是否允许访问手机相册存储目录和社交应用信息存储目录中的文件内容

2.「读取与写入手机存储」权限增加访问内容管理，可在「读取与写入手机存储」授权弹窗和权限管理页面设置应用能否「访问手机相册」和「访问社交应用信息」

3.应用仅在「读取与写入手机存储」授权状态为仅在使用中允许或始终允许时，才可对「访问手机相册」和「访问社交应用信息」进行设置

4.当前「访问社交应用信息」覆盖的社交应用范围是微信和QQ

5.当前「访问手机相册」覆盖的目录范围是DCIM/Camera和DCIM/Screenshot

6.当某应用「读取与写入手机存储」权限状态为仅在使用中允许或始终允许时，默认同时允许该应用「访问手机相册」和「访问应用社交信息」，若有关闭需求，可到权限管理页面设置

7.若关闭「访问手机相册」，则应用请求访问手机相册的存储目录时会弹出「访问手机相册」权限窗；若「访问手机相册」权限弹窗中选择“拒绝不再询问”，则应用再次请求时会弹出“已禁止应用访问手机相册”的通知，该通知每天弹出两次后将不再弹出

8.若关闭「访问社交应用信息」，则应用请求访问社交应用信息的存储目录时会弹出“已禁止应用访问社交应用信息”的通知，该通知每天弹出两次后将不再弹出

参与要求

使用小米/红米手机，满足以下要求

必备要求

1.手机版本是开发版MIUI 12 20.11.5之后版本(不满足版本要求请勿安装! )

2. MIUI深度用户

3.对权限管理有所了解

4.对隐私保护有所见解且重视隐私保护

5.能够有充足的时间积极反馈问题