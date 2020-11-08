阿里云 Teambition 网盘 App 正式版预计 11 月 20 日上线（附更新内容）

IT之家11月8日消息 近期，阿里云旗下Teambition宣布新的开发消息，Teambition网盘内测迎来新进展，团队表示，喜迎一批优秀的阿里程序员加入，人手充裕了有问题好解决。

在最新的Teambition网盘内测快讯中，支持小图标浏览文件，文件文件夹混排改正，直观查看容量使用情况，浏览器访问pan.teambition.com直接进网盘。

IT之家获悉，Teambition网盘移动版正式版预计将在11月20日上线，Beta版的大部分问题得到优化，体验大幅提升。另外分享功能暂停使用，不过仍然在进行功能开发迭代。

下面是11月6日新功能：

浏览

支持小图标浏览文件

Web端默认小图标，一屏展示更多内容

文件文件夹混排改正了

文件夹默认排前面，更符合使用习惯

直观查看容量使用情况

Web端新用户默认打开侧栏，容量查看更直接

网页版地址简化了

浏览器访问pan.teambition.com直接进网盘

上传/下载

修复文件上传失败占用文件名的问题

上传文件失败后，再次上传文件名不会被占用

11月20日即将上线功能：

移动端正式版

Beta版的大部分问题得到优化，体验大幅提升

「上传」优化

支持文件、视频、图片等多种类型上传

「下载」优化

文件详情页快速下载，流程更顺畅

支持创建文件夹

移动端也可以随心所欲创建文件夹

整体加载更快

同时，还修复了部分安卓手机循环登录的问题

浏览

支持Office在线预览和编辑

可以在线预览和编辑(11月30日)

优化视频在线预览体验

支持更多视频格式的在线预览(11月30日)

上传/下载

支持文件夹下载

再也不用一个个选择了，下载文件更方便

切换到其他应用时文件上传不中断

一边上传文件，一边写个「待办」

分享管理

分享功能虽然暂停使用，但迭代一直在进行喔

支持查看分享文件的浏览量和下载量

直观看到分享的私密文件浏览、下载次数，更安心

支持查看分享文件的有效期

分享的文件何时创建、何时到期，都可以查看