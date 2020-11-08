阿里云 Teambition 网盘 App 正式版预计 11 月 20 日上线（附更新内容）

IT之家11月8日消息 近期，阿里云旗下Teambition宣布新的开发消息，Teambition网盘内测迎来新进展，团队表示，喜迎一批优秀的阿里程序员加入，人手充裕了有问题好解决。
在最新的Teambition网盘内测快讯中，支持小图标浏览文件，文件文件夹混排改正，直观查看容量使用情况，浏览器访问pan.teambition.com直接进网盘。
IT之家获悉，Teambition网盘移动版正式版预计将在11月20日上线，Beta版的大部分问题得到优化，体验大幅提升。另外分享功能暂停使用，不过仍然在进行功能开发迭代。
下面是11月6日新功能：
浏览
支持小图标浏览文件
Web端默认小图标，一屏展示更多内容
文件文件夹混排改正了
文件夹默认排前面，更符合使用习惯
直观查看容量使用情况
Web端新用户默认打开侧栏，容量查看更直接
网页版地址简化了
浏览器访问pan.teambition.com直接进网盘
上传/下载
修复文件上传失败占用文件名的问题
上传文件失败后，再次上传文件名不会被占用
11月20日即将上线功能：
移动端正式版
Beta版的大部分问题得到优化，体验大幅提升
「上传」优化
支持文件、视频、图片等多种类型上传
「下载」优化
文件详情页快速下载，流程更顺畅
支持创建文件夹
移动端也可以随心所欲创建文件夹
整体加载更快
同时，还修复了部分安卓手机循环登录的问题
浏览
支持Office在线预览和编辑
可以在线预览和编辑(11月30日)
优化视频在线预览体验
支持更多视频格式的在线预览(11月30日)
上传/下载
支持文件夹下载
再也不用一个个选择了，下载文件更方便
切换到其他应用时文件上传不中断
一边上传文件，一边写个「待办」
分享管理
分享功能虽然暂停使用，但迭代一直在进行喔
支持查看分享文件的浏览量和下载量
直观看到分享的私密文件浏览、下载次数，更安心
支持查看分享文件的有效期
分享的文件何时创建、何时到期，都可以查看