阿里云 Teambition 网盘 App 已支持「上传」，还将支持切换到其他应用「上传」不中断

IT之家10月25日消息 近期，阿里云旗下Teambition宣布新的开发消息，Teambition网盘内测10月24日新功能，手机上可以「上传」文件了，上传失败的文件，可以批量重新上传。另外手机App可以自定义导航，手机App支持「列表模式」浏览文件。IT之家获悉，并且还预告了11月6日即将上线的新功能，切换到其他应用时文件上传不中断，缩略图模式下支持「小图标」查看，文件可以按「标签」自动分类，文件排序规则优化，修复部分视频播放异常的问题等。

下面是10月24日新功能：

上传/下载

手机上可以「上传」文件了

提前完成了App上传功能的研发

上传失败的文件，可以批量重新上传

为了让你搬迁资料更高效

排序

手机App可以自定义导航

自由开关、排序应用，比如把「网盘」排在首位

增加了「倒序」排列文件

按照文件名称、大小、更新时间随意排

刷新页面，设置的排序规则仍有效

你设置过的文件排序规则，将被记住

浏览

手机App支持「列表模式」浏览文件

可以直观看到文件大小等更多信息

解决了文件、文件夹的重名问题

自动编序号或者提示重名，不会再有困惑了

11月6日即将上线功能：

浏览/上传

切换到其他应用时文件上传不中断

一边在「网盘」上传，一边写个「待办」

缩略图模式下支持「小图标」查看

一屏可以看到更多文件，效率更高了

文件可以按「标签」自动分类

有了自定义标签，整理或查找文件更方便

文件排序规则优化

你们吐槽的文件和文件夹混排改正了

修复部分视频播放异常的问题

未来会支持更多视频格式在线预览