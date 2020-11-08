微信官方：公众号、小程序回调出口 IP 变更，提高网络质量

IT之家11月8日消息 据微信团队官方发布，公众号、小程序回调出口IP出现变更，是为了提高网络质量。IT之家获悉，此次变更计划于2020年11月16日灰度放量，灰度过程中，旧出口IP列表以及新增的网段流量会同时存在。最终将下线旧出口IP，仅保留新出口IP。

下面是通知内容：