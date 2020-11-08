微信官方：公众号、小程序回调出口 IP 变更，提高网络质量

IT之家11月8日消息 据微信团队官方发布，公众号、小程序回调出口IP出现变更，是为了提高网络质量。IT之家获悉，此次变更计划于2020年11月16日灰度放量，灰度过程中，旧出口IP列表以及新增的网段流量会同时存在。最终将下线旧出口IP，仅保留新出口IP。
下面是通知内容：
为了提高公众号、小程序回调出口网络质量，微信callback IP地址计划灰度切换到以下腾讯云网络出口网段（专线回调出口IP不在本次变更范围内）。
上海出口地址所属网段：42.192.0.0/24、42.192.6.0/24、42.192.7.0/24、81.69.18.0/24、81.69.19.0/24、81.69.229.0/24
深圳出口地址所属网段：118.126.124.0/24
广州出口地址所属网段：119.29.180.0/24、119.29.9.0/24、81.71.140.0/24、81.71.19.0/24
香港出口地址所属网段：162.62.80.0/24、162.62.81.0/24
完整的IP/网段信息可以参考文档《获取微信服务器IP地址》 通过API接口获取。
此次变更计划于2020年11月16日灰度放量，灰度过程中，旧出口IP列表以及新增的网段流量会同时存在。最终将下线旧出口IP，仅保留新出口IP。
特别提醒：如果开发者对回调服务设置了防火墙，请及时将回调IP/网段添加到防火墙白名单中，以免造成回调访问失败的情况。