京东 9 日好价汇总：闭眼囤，全网底价

京东9日开启【万店狂欢】大促，部分单品低至全网底价。运费券还剩很多的小伙伴，可以囤一波啦：点此前往主会场。
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好价单品
• 京东App搜【纸巾】，大概率会弹出39-10元优惠券，领到后加购物车3件，选择优惠【2件5折】，实付10.85元+运费券。
• 汰渍洗衣凝珠21颗报价58.7元，现换购价低至14.9元（具体操作见下），叠加10元优惠券，与凑单品实付9.8元+运费券。
具体流程：
• 先将【威猛先生 84 消毒液】加入购物车，在购物车点击【立即换购】，选择【汰渍洗衣凝珠21颗】，再领10元优惠券，结算实付9.8元。
• 京东App搜【消毒液】，大概率会弹出20-10元优惠券，领到后加购物车2件，选择优惠【2件5折】，实付18.8元+运费券。
• 每天9/11/13/16/19点可领京东20-10元全品券：点此领取（京东极速版App可用，每天可领1次）
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• 京东每天0点、10点、14点、20点每个整点开抢30元券，年卡实付69元新低。整点优惠券会自动显示在售价下方，每人限领1张。
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