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京东 9 日好价汇总：闭眼囤，全网底价

2020/11/9 16:12:39 来源：IT之家 作者：百竹 责编：一乖
评论：

京东9日开启【万店狂欢】大促，部分单品低至全网底价。运费券还剩很多的小伙伴，可以囤一波啦：点此前往主会场

• 每天可领3次京享红包，领到直接当钱花：点此领取（可反复进入领3次）

好价单品

京东舒洁 湿厕纸 40片下单3件 折合合3.62元/件10.85元直达链接

• 京东App搜【纸巾】，大概率会弹出39-10元优惠券，领到后加购物车3件，选择优惠【2件5折】，实付10.85元+运费券。

京东汰渍 Tide 深层洁净洗衣凝珠21颗具体操作方法见下9.8元直达链接

• 汰渍洗衣凝珠21颗报价58.7元，现换购价低至14.9元（具体操作见下），叠加10元优惠券，与凑单品实付9.8元+运费券。

具体流程：

京东威猛先生 84 消毒液 500g4.9元直达链接

• 先将【威猛先生 84 消毒液】加入购物车，在购物车点击【立即换购】，选择【汰渍洗衣凝珠21颗】，再领10元优惠券，结算实付9.8元。

京东汰渍 全效360度洗衣液 500g*3/袋18.8元2件（3.1元/斤）直达链接

• 京东App搜【消毒液】，大概率会弹出20-10元优惠券，领到后加购物车2件，选择优惠【2件5折】，实付18.8元+运费券。

京东闪迪 128GB TF存储卡叠加下方优惠券 实付78.8元88.8元直达链接

• 每天9/11/13/16/19点可领京东20-10元全品券：点此领取（京东极速版App可用，每天可领1次）

京东光威 120GB SSD固态硬盘SATA3.0接口 叠加下方10元券89元直达链接

• 京东数码10元券：点此领取

京东罗技 G502 HERO 主宰者 游戏鼠标11.11当天0点~1点249元  领上方10元券239元（11日0点开始）直达链接京东致钛 PC005 NVME 固态硬盘 512GB3500MB/s连续读取 长江存储 领上方10元券429元直达链接京东AMD 锐龙 9 5900X CPU处理器12核24线程 3.7GHz4099元（18:00开售）直达链接京东麦多多 GaN 65W快充充电器11月11日0点开始58元直达链接京东腾讯视频 VIP会员 年卡69元秒杀直达链接

• 京东每天0点、10点、14点、20点每个整点开抢30元券，年卡实付69元新低。整点优惠券会自动显示在售价下方，每人限领1张。

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关键词：京东

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