紫光展锐发布 5G 射频前端完整解决方案，为纤薄手机带来更大设计空间

IT之家11月9日消息 紫光展锐今日推出 5G 射频前端解决方案，采用模组化设计，集成了功率放大器（PA）、开关、滤波器和低噪声放大器（LNA）等器件，比业界平均水平降低 15% 的通路损耗、尺寸减小 20%，为纤薄的智能手机带来更大的设计空间。

▼紫光展锐 5G 射频前端解决方案

据介绍，相比国内大多数解决方案，紫光展锐 5G 射频前端解决方案是完整的解决方案，可提供整个射频前端所需的有源芯片，器件齐全、配套完善。该方案从客户参考设计开始，到器件选型、匹配调试和量产跟踪，整体交付周期比业界平均水平缩短 20%，大大缩短了 OEM 厂商的产品开发时间，简化了开发工作。

IT之家了解到，紫光展锐 5G 射频前端解决方案的技术优势还包括：

开关响应时间大幅缩短

通过对开关性能、功能和种类的升级，可满足 5G 各类复杂场景的需求，展锐 5G 射频将响应时间从 4G 的 5us 缩短到 1us，即使在疾驰的高铁上，终端信号始终保持稳定。

强劲续航

在相同功率下，展锐功率放大器比竞品的功耗降低 4%，远超业界平均水平。最大功率发送时，可延长 10 分钟工作时间，普通功率发送时，可延长 20 分钟工作时间。

增强型抗干扰

相同功率下的线性度优于竞品 4-6dB，抗干扰能力增强 4 倍、在应对直播等场景时，稳定不掉线。

覆盖范围广

展锐 5G 射频模组采用 HPUE 技术，使上行覆盖范围更广，当手机在基站边缘场景下，使信号强度增强 2 倍。而且，手机终端输出功率比业内平均水平大 0.5dB，使手机在上传数据时信号更加稳定。

更广泛的频段支持

展锐 5G 射频前端解决方案支持 N77、N78、N79、N41、N28 和 N1 等 5G 全球主流频段，满足全球市场对 5G 高、中、低频段的不同需求。