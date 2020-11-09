中国联通与紫光展锐发布首款 5G 网络切片技术 eSIM 版 CPE 终端 VN007 +

IT之家11月9日消息 2020 年 11 月 9 日，中国联通携手紫光展锐发布全球首款支持完整 3GPP 标准化网络切片和 eSIM 的 5G CPE VN007+，据IT之家了解，VN007 + 同时支持 SA n1 频段，中国联通和中国电信共建共享，将在中频 2100MHz FDD 上具备 80MHz 5G 带宽的能力，在 5G 覆盖范围上也将大幅提升，同时 5G FDD 制式在低时延应用上也将有更大的优势。

此外，VN007 + 还支持完整 3GPP 标准化网络切片，网络切片通俗来讲就是将运营商网络进行逻辑划分，将资源和服务进行逻辑隔离，不同等级的业务数据可以在不同逻辑层面的网络切片上传输，从而满足不同业务场景对网络的数据传输速率、安全性、可靠性等多方面的差异化需求。网络按需服务的形式，是5G能够赋能千行百业的关键切入点。

中国联通携手紫光展锐已经完成了 VN007 + 在端到端 5G 网络切片方案的验证，在网络切片正式商用后，VN007 + 将极大降低已有终端的 5G 网络切片门槛，能快速丰富 5G 应用场景。

据官方介绍，VN007 + 可以根据用户实际需求携带及铺设，可广泛应用于多个行业和生活应用场景，组网灵活，能够满足各种场景的快速网络适配。可广泛应用于智慧工厂、智慧交通、智慧农业、智慧能源、智慧医疗、移动直播等场景。满足零售店、中小企业及个人互联网办公需求，支持多用户、大速率、不同地点稳定接入等等。