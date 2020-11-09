官方授权《光刻巨人：ASML 崛起之路》新书发布：强者环伺中逆风翻盘的非凡故事

IT之家 11 月 9 日消息 晚入局，几乎濒临破产，全凭一股执念，群雄环伺中逆风突围，创造出光刻领域世界上最尖端的机器。

2020 年 11 月 9 日晚上，由人民邮电出版社，半导体行业观察联合举办了 “探路未来 · 共谋 “芯”事——暨《光刻巨人：ASML 崛起之路》新书发布会，从产业界、学界等角度，就当前环境下，探寻未来的芯片制造发展之路。

IT之家获悉，这是 ASML(阿斯麦)首部传记，历时 7 年，采访 ASML 从 CEO 到员工近 100 人，书中 95% 信息不曾报道，揭秘 ASML 在强者环伺中逆风翻盘的非凡故事。

半导体工业 “皇冠上的明珠”光刻机——芯片制造的核心设备，决定半导体产业发展的国之重器。

ASML（阿斯麦）——世界最大的光刻机制造商，英特尔、三星、台积电等核心技术来源。

国际知名记者、科技作家瑞尼 · 雷吉梅克历经 7 年采访，创作完成世界上唯一一本详细记录 ASML 从飞利浦前身到行业之王的匠心巨著。

下面是内容介绍：