官方授权《光刻巨人：ASML 崛起之路》新书发布：强者环伺中逆风翻盘的非凡故事

IT之家 11 月 9 日消息 晚入局，几乎濒临破产，全凭一股执念，群雄环伺中逆风突围，创造出光刻领域世界上最尖端的机器。
2020 年 11 月 9 日晚上，由人民邮电出版社，半导体行业观察联合举办了 “探路未来 · 共谋 “芯”事——暨《光刻巨人：ASML 崛起之路》新书发布会，从产业界、学界等角度，就当前环境下，探寻未来的芯片制造发展之路。
IT之家获悉，这是 ASML(阿斯麦)首部传记，历时 7 年，采访 ASML 从 CEO 到员工近 100 人，书中 95% 信息不曾报道，揭秘 ASML 在强者环伺中逆风翻盘的非凡故事。
半导体工业 “皇冠上的明珠”光刻机——芯片制造的核心设备，决定半导体产业发展的国之重器。
ASML（阿斯麦）——世界最大的光刻机制造商，英特尔、三星、台积电等核心技术来源。
国际知名记者、科技作家瑞尼 · 雷吉梅克历经 7 年采访，创作完成世界上唯一一本详细记录 ASML 从飞利浦前身到行业之王的匠心巨著。
下面是内容介绍：
如何将一项毫无希望的研究和商业活动转变为价值数十亿美元的机器和世界领先先的公司?
荷兰企业 ASML（阿斯麦）成功了，知名科技作家瑞尼 · 雷吉梅克（Rene Raaijmakers）在书中揭示了 ASML 是如何做到的。
20 世纪 80 年代，美国光刻机巨头 Perkin-Elmer 和 GCA 在芯片光刻市场上遭到了日本竞争对手佳能和尼康的猛烈攻击。结果，美国失去了对这项关键技术长达 20 年的垄断地位，而这正是摩尔定律背后的驱动力。
与此同时，一家默默无闻、无足轻重的光刻机小公司在荷兰刚刚起步。这家公司就是 ASML，它在今天获得了无与伦比的成功。作为世界上很大和很赚钱的光刻机制造商，ASML 取得了 70%~80% 的光刻市场份额，并多年来在光刻技术上一骑绝尘，将佳能和尼康远远甩在后面。
在《光刻巨人：ASML 崛起之路》中，作者瑞尼 · 雷吉梅克带我们重返了晶圆步进光刻机的诞生地，和我们一起探索了 ASML 在全球获得令人瞩目的成功之根源所在。作者通过回顾工程师们全力以赴超越对手的历史，生动地给我们打开了一扇窗户，使我们有机会看到孵化世界上很精密芯片制造技术背后那个独一无二的企业文化：“赢者通吃”和 “只争金牌”，这些思想至今仍渗透在 ASML 的血液中。