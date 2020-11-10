索尼 PS5 实测功耗史无前例，运行《蜘蛛侠》高达 200W

根据索尼官方此前公布的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将于 11 月 12 日也就是本周四正式全球发售，它拥有顶尖的硬件配置和可兼容超 99% 的 PS4 游戏内容，对于广大索粉来说可谓吸引力爆棚，应该是近几年来最期待的一刻。而随着发售时间的日益临近，也有更多实际使用细节得到曝光。现在有最新消息，近日就有数码博主给出了该机在功耗方面的成绩。

根据此前媒体对于 PS5 在外观、体积、硬件等多个层面的爆料，相信关注该机的用户和媒体已经对这款史上性能最强的主机的功耗有了一定的基础认识，而日前知名数码博主 “数毛社”DF 进一步给出了该机功耗方面的实际成绩，在运行《蜘蛛侠：迈尔斯莫拉莱斯》时，PS5 整机的功耗达到了 200 瓦，相较前面几代可是增加了不少，要知道此前性能最强的 PS4 Pro 在 4K 极限模式下也只有 150 瓦左右。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，全新的索尼 PS5 数字版定价 399 美元，光驱版定价 499 美元，将于 11 月 12 日全球发售，届时国行版和国行售 价应该也会与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。