OPPO 新机入网，运行 Android 11，疑为 Reno 5

IT之家11月10日消息 本月初，OPPO 两款机型通过了工信部入网审核，型号分别为 PEGT00 和 PEGM00，而包括 SparrowNews 和 GSMArena 在内的多家外媒和国内媒体将其称为 OPPO Reno5 系列。

OPPO 新机正面采用了一块 6.43 英寸的 FHD + 分辨率的 AMOLED 屏幕，搭载了一颗主频为 2.4GHz 的 8 核处理器，网友猜测可能是天玑 800U，运行 Android 11 系统，运存为 8GB 和 12GB，机身存储可选 128GB 和 256GB

其他方面，该机采用矩阵式后置四摄设计，主摄为 6400 万像素，还有一枚 800 万像素镜头和两枚 200 万像素镜头，前置镜头可达 3200 万像素，电池容量标注的是 2100mAh，应该是采用了双电芯设计，即 4200mAh 左右，尺寸为 159.1×73.4×7.9mm，重 172g。

IT之家了解到，OPPO Reno 是 2019 年 3 月 11 号 OPPO 官方宣布的全新系列，最早一代发布于 2019 年 4 月 10 日，目前 OPPO Reno4 发布于 2020 年 6 月 5 日，搭载处理器高通骁龙 765G 芯片，拥有 4020mAh 的大电池和 65W 超级闪充。