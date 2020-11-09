基于安卓 11 的 ColorOS 11 正式版面向 OPPO Ace2 系列推送

IT之家 11 月 9 日消息 今天，ColorOS 官方宣布为 OPPO Ace2 系列推送 ColorOS 11 正式版，这也是继 OPPO Find X2 系列后，第二个迎来 ColorOS 11 正式版升级的系列机型。

Ace2 系列用户在升级到 ColorOS 11 正式版之前，需先将系统版本升级，再依次点击「设置」-「软件更新」-「右上角设置图标」-「升级尝鲜」-「正式版申请」-「我已阅读并同意《隐私政策》」-「立即申请」，完成后即可下载安装 ColorOS 11 正式版。

IT之家了解到，今年 6 月 11 日，谷歌发布安卓 11 首个 Beta 版本后 ColorOS 就迅速跟进，在不到两周的时间里率先推出基于安卓 11 的 ColorOS 开发者预览版，为开发者与发烧友带来了诸多便利。ColorOS 团队没有止步于此，在保证版本质量稳定的前提下，于 9 月上旬展开基于安卓 11 的 ColorOS 限量公测招募，并在 9 月 24 日正式发布基于安卓 11 的 ColorOS 11，开启「 双 11 」时代。

在跟进安卓 11 大版本体验上，ColorOS 团队始终处于行业的第一梯队，并于 10 月 26 日面向 OPPO Find X2 系列推出基于安卓 11 正式版的 ColorOS 11 ，成为国内首家提供安卓 11 正式版体验的厂商 。

在 ColorOS 11 发布会上，ColorOS 宣布将为 33 款机型带来新版本适配，而这也是 ColorOS 有史以来最大规模的适配计划。

ColorOS 11

此次基于安卓 11 正式版的 ColorOS 11 为用户带来了前所未有的「个性化引擎」。用户不仅可以自定义常见的壁纸、铃声与图标等选项，更是能够利用系统功能亲手进行创作，打造极具个人特色的息屏动画和悦耳铃声。

除此之外，流畅与安全也在 ColorOS 11 中得到进一步提升。得益于底层优化和全新的「防卡顿引擎」，ColorOS 11 更充分利用硬件资源，将帧率稳定性和系统响应速度再次提高；而结合「权限单次授权」与「闲置权限自动回收」等功能以及 Andoroid 11 新增的「沙盒机制」，系统安全性也再上一个台阶。



