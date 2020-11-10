小米曾学忠：明年是小米更加辉煌的一年

今年三季度，小米业绩迎来 “大翻盘”，全球手机出货量重返第三，同时在国内市场是 “华米 OV 苹果”中唯一实现正增长的厂商。在上周举行的 2020 小米开发者大会上，包括 CEO 雷军、手机部总裁曾学忠在内的多位小米高管分享了这一喜讯。

雷军认为，小米实现业绩突破主要是因为 “坚持技术为本”，并表示明年要扩招 5000 名工程师，占目前员工总数的近 40%，覆盖相机、5G 等重点领域。

“小米的双品牌策略目前更加明晰，国内市场站稳高端。”曾学忠透露，2020 上半年全球单机型销量前 10 名小米占据 4 席。

开发者大会后，曾学忠接受包括搜狐科技在内的媒体采访。小米业绩能否稳得住？明年表现如何？曾学忠告诉搜狐科技：“明年是小米更加辉煌的一年。”

这是曾学忠今年 7 月加入小米后，首次接受媒体采访。他认为，在人生道路上选择跟谁同行比终点更重要。

技术为本

今年，小米比以往更加重视技术，比如密集曝光了屏下摄像头、UWB、超级快充等技术。在 2020 小米开发者大会上，小米也展示了相机、屏幕、充电、AI、IoT、智能制造等多个领域的技术成就。

相机方面，小米首次曝光伸缩式大光圈镜头技术，并表示今年共二次登顶 DXOMARK，两年来小米相机团队工程师激增 6 倍。

“小米相机团队人员快速扩张背后是技术创新爆发，我们找到了突破点。”小米相机产品部总监苗雷在接受搜狐科技等媒体采访时表示，“小米曾首发 4800 万像素相机，又首发了 6400 万像素相机，最后做到了 1 亿像素的相机，这将超清做到了极致。”

IOT 方面，小米公布了小爱同学 5.0 版本，全新版本包括全场景智能协同、对话式主动智能、多模态融合交互、个性化情感声音和智慧学习助手五大升级。

小米技术委主席崔宝秋还分享了开源方面取得的进展，包括基于开源嵌入式操作系统 Xiaomi Vela 物联网软件平台以及相机三大能力面向第三方 App 开发者的开放计划。

曾学忠表示，小米发展到今天，守是守不住，面向未来，应该坚持雷军提出的三大铁律，即 “技术为本、性价比为纲、做最酷的产品”。

自研和投资两条腿走路

小米在技术方面取得成就的背后，是靠自研和投资 “两条腿”走路的成果，曾学忠认为两者相辅相成、相互支撑。

根据天眼查信息，今年以来小米湖北长江产业基金已完成约 25 笔投资，覆盖半导体、新材料、视觉图像等多个领域。比如今年 11 月，小米投资了南芯半导体，10 月投资了新材料公司墨睿科技。

“小米亦庄智能工厂、石墨烯散热快充技术等都是和我们投资的企业一起打造的。”曾学忠表示，我们的团队和工程师也会去帮助解决一些他们解不了的难题，手机行业不是简单地把设备装在一起，很多时候小米还是超过了投资企业或者合作伙伴。

自研方面，小米 2020 年研发预算超 100 亿，而去年为 75 亿，其研发团队目前超过 10000 人，2020 年小米共入职 2252 人，其中研究生以上学历达到 1470 人。并且，小米在全球包括北京、东京、巴黎等十大城市拥有研发中心。

曾学忠表示，小米自身的研发是靠加大投入，全球吸纳人才，还有不断的技术积累，以及布局高端实验室、智能工厂，有好的场所、场地、设备，实现技术突破。

“小米会在整个手机行业更加坚定，坚持手机 ×AIoT 的战略，进一步推动全社会科技渗透到方方面面。”曾学忠强调。

明年是小米更加辉煌的一年

小米三季度的表现非常突出，全球手机出货量重返第三，同时在国内市场是 “华米 OV 苹果”中唯一实现正增长的厂商，但 “欲戴皇冠，必承其重”：业绩能否稳得住？明年表现如何？

“明年是小米比今年更加辉煌的一年。”曾学忠告诉搜狐科技，除了中国区，小米下一步在欧洲高端市场，比如西班牙、德国等地会突破，深耕重点地区、重点国家，把这些市场努力做得更好。

“虽然具体明年打算卖多少台不能说，但我们内部觉得机会非常大。”小米手机系统软件部总监张国全向搜狐科技透露。

曾学忠表示，将聚焦 Redmi + 小米两大品牌系列，在产品和技术上会继续不断地发力。数据显示，2020 上半年全球单机型销量前 10 名小米占据 4 席，皆为红米系列。

并且，小米国际高端机销量已经实现持续增加，其中 500 欧元 - 700 欧元价格段预计出货量增长达到 300%，700 欧元以上价格段出货量增长超过 300%。

5G 时代已然来临，曾学忠认为未来五到十年都处于运营商不断建设网络、手机厂商和产业链一起不断地加大投入的状态，小米也在推动下一个杀手级应用的出现。

在人才方面，小米明年小米扩招 5000 名工程师，占目前员工总数的近 40%，覆盖相机影像、屏幕显示、5G 等重点领域。

雷军表示，小米将在相机、屏幕、充电、IoT、5G 等多个领域继续加强研发投入，并把人才作为了小米发展的根本大计。