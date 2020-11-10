苹果 2020 财年印度业务净利润激增 253％，iPhone 12 预订强劲

据报道，商业信息平台 Tofler 获悉的数据显示，2020 财年，科技巨头苹果在印度的收入增长了约 29%，达到 1375.58 亿卢比（约 18.58 亿美元），且净利润增长显著。

截至 2019 年 3 月 31 日的财政年度，苹果印度的收入为 1067.37 亿卢比。

数据显示，2020 财年，苹果在印度的净利润达到了 92.62 亿卢比，上一个财政年度仅 26.227 亿卢比。

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在印度的高端智能手机市场上，苹果面临着来自三星和一加手机的竞争压力。为此，苹果也在积极扩大其在印度市场的占有率。

该公司首席执行官蒂姆 · 库克最近曾表示，“9 月份那一季度”，苹果 “在印度创下了新的记录，一定程度上得益于我们在该国推出的在线商店获得热烈的反响”。9 月份，苹果在印度开出了当地第一家在线商店。以往，在线零售市场为 Android 智能手机主导。

通过与纬创和富士康等合作伙伴的合作，最近苹果也开始在印度生产 iPhone 11。根据研究公司 Canalys 的说法，该公司对印度市场的重新重视成效显著，2020 年 7 月至 9 月该季度，iPhone 销售量在该地区实现了两位数的增长，接近 80 万台。

行业观察组织 CMR 的负责人普拉布 · 兰姆（Prabhu Ram）表示，越来越多的本地生产和谨慎的定价策略，让苹果得以提高在印度市场上占有率并吸引更多消费者。

“在印度，苹果一直是人们梦寐以求的品牌。通过制定新的印度市场策略，苹果如今在印度的增长十分强劲。新的 iPhone SE 2020 和 iPhone 11 的整体表现持续突出，为苹果印度 2020 年三季度贡献了 70% 的出货量，”兰姆说。

另外，iPhone 12 的强劲预订于苹果而言也是一个好兆头。

他说：“在智能手机之外，苹果的在家工作和在家学习的产品组合，包括 Mac 和 iPad，市场反应在今年继续保持强劲优势。随着新的在线商店的推出，苹果在未来几个季度将继续收获稳健的增长。”