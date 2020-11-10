首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

摄影师 Austin Mann 分享苹果 iPhone 12 Pro Max 拍摄样张：只在特定场景比 Pro 有优势

2020/11/10 10:37:11 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 11 月 10 日消息 苹果 iPhone 12 Pro Max 的媒体评测早些时候已上线，摄影师 Austin Mann 的深度相机测试也已出炉。

苹果在 iPhone 12  Pro 和 Pro Max 上使用了不同的相机，Pro Max 拥有更大的传感器和更大的像素，加上不同的长焦镜头。

尽管 iPhone 12 Pro Max 比 Pro 有更好的摄像头硬件，但 Mann 表示，在他的测试中，在大多数光线条件下，他 “几乎看不出两款 iPhone 的区别”。

例外的是半弱光场景，比如在日落之后或夜晚的城市场景中。在这些情况下，iPhone 12 Pro 进行夜间模式拍照需要两秒钟的时间，而 iPhone 12 Pro Max 只需要一秒钟，因为后者的传感器进光量更大，这使得 Pro Max 拍出的照片更好，因为抖动和主体移动更少。

Mann 在夜间模式下使用三脚架和 30 秒的曝光量在光线很弱的场景下拍摄时也看到了改进，当然还有 iPhone 12 Pro Max 的 2.5 倍光学变焦镜头所带来的 5 倍光学变焦。12 Pro Max 的长焦镜头拥有更长的焦距和更快的最低快门速度，所以可以进一步放大。

总而言之，Mann 表示，虽然他在评测时预计 iPhone 12 Pro Max 的表现会明显优于 iPhone 12 Pro，但两者之间的差异仅限于 “非常特定的场景”。他很喜欢 iPhone 12 Pro Max 额外的长焦范围和弱光表现，但他并不喜欢其庞大的尺寸，这使得它很难作为单手相机来操作。

这两款机型都是 “成像能力的巨大飞跃”，Mann 表示，无论选择哪款机型，人们都会 “彻底享受”用新相机拍摄的乐趣。

曼恩在犹他州锡安国家公园的各种光线条件下拍摄了一整套照片，感兴趣的IT之家小伙伴可以看看 iPhone 12 Pro Max 的相机能力。

▲全景模式样张

同一场景的不同样张对比：

他还对 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max 的夜拍进行对比，无论从手持拍摄（3 秒曝光）还是三脚架拍摄（30 秒曝光），iPhone 12 Pro Max 在细节方面都要比 iPhone 12 Pro 更好：

京东苹果 iPhone 12 mini 64GB5499元直达链接京东苹果 iPhone 12 Pro Max 128GB9299元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone 12

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用