摄影师 Austin Mann 分享苹果 iPhone 12 Pro Max 拍摄样张：只在特定场景比 Pro 有优势

IT之家 11 月 10 日消息 苹果 iPhone 12 Pro Max 的媒体评测早些时候已上线，摄影师 Austin Mann 的深度相机测试也已出炉。

苹果在 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 上使用了不同的相机，Pro Max 拥有更大的传感器和更大的像素，加上不同的长焦镜头。

尽管 iPhone 12 Pro Max 比 Pro 有更好的摄像头硬件，但 Mann 表示，在他的测试中，在大多数光线条件下，他 “几乎看不出两款 iPhone 的区别”。

例外的是半弱光场景，比如在日落之后或夜晚的城市场景中。在这些情况下，iPhone 12 Pro 进行夜间模式拍照需要两秒钟的时间，而 iPhone 12 Pro Max 只需要一秒钟，因为后者的传感器进光量更大，这使得 Pro Max 拍出的照片更好，因为抖动和主体移动更少。

Mann 在夜间模式下使用三脚架和 30 秒的曝光量在光线很弱的场景下拍摄时也看到了改进，当然还有 iPhone 12 Pro Max 的 2.5 倍光学变焦镜头所带来的 5 倍光学变焦。12 Pro Max 的长焦镜头拥有更长的焦距和更快的最低快门速度，所以可以进一步放大。

总而言之，Mann 表示，虽然他在评测时预计 iPhone 12 Pro Max 的表现会明显优于 iPhone 12 Pro，但两者之间的差异仅限于 “非常特定的场景”。他很喜欢 iPhone 12 Pro Max 额外的长焦范围和弱光表现，但他并不喜欢其庞大的尺寸，这使得它很难作为单手相机来操作。

这两款机型都是 “成像能力的巨大飞跃”，Mann 表示，无论选择哪款机型，人们都会 “彻底享受”用新相机拍摄的乐趣。

曼恩在犹他州锡安国家公园的各种光线条件下拍摄了一整套照片，感兴趣的IT之家小伙伴可以看看 iPhone 12 Pro Max 的相机能力。

▲全景模式样张

同一场景的不同样张对比：

他还对 iPhone 12 Pro 以及 iPhone 12 Pro Max 的夜拍进行对比，无论从手持拍摄（3 秒曝光）还是三脚架拍摄（30 秒曝光），iPhone 12 Pro Max 在细节方面都要比 iPhone 12 Pro 更好：