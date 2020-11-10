产品经理谈苹果 iPhone 12 相机设计理念：忘记参数，享受拍摄

IT之家 11 月 10 日消息 iPhone 产品线经理 Francesca Sweet 和苹果相机软件工程副总裁 Jon McCormack 近日接受了 PetaPixel 的采访，对苹果的相机设计和开发方法进行了深入的探讨。苹果高管们称，苹果认为相机技术是硬件和软件的整体结合。

苹果的工程师和经理们并没有专注于 iPhone 摄影的任何一个硬件方面，而是旨在控制公司如何管理拍照的每一个步骤。

随着 iPhone 12 Pro Max 的推出，苹果推出了有史以来在 iPhone 中放入的最大的摄像头传感器。然而，苹果表示，这不是为了 “炫耀”，而是一种理念的一部分，即相机设计师从硬件到软件的每一个可能的方面都在努力。

“作为摄影师，我们往往要考虑很多事情，比如 ISO、主体运动等，” Jon McCormack 说，“而苹果希望把这些都拿走，让人们能够留在当下，拍出一张好照片，然后回到自己正在做的事情上。”

“对我们来说，谈论一个特定的速度和图像的馈送，或者相机系统，已经没有那么大的意义了。”他继续说道，“我们考虑的是目标是什么，目标不是拥有一个更大的传感器，我们可以吹嘘。”

“目标是问我们如何能在更多的条件下，人们在更多的条件下拍出更美的照片，”他说，“正是这种想法带来了深度融合、夜间模式和时空图像信号处理。”

Sweet 和 McCormack 都表示，苹果的总体目标是自动 “尽可能多地复制 ...... 摄影师在后期会 [通常]做的事情”。因此，通过机器学习，苹果的相机系统将图像分解成它可以处理的元素。

“背景，前景，眼睛，嘴唇，头发，皮肤，衣服，天空，"McCormack 称，“我们独立处理所有这些，就像你在 [Adobe]Lightroom 中进行一堆本地调整一样。我们调整从曝光，对比度和饱和度的一切，并将它们结合在一起。”

根据 Sweet 的说法，这并不是要否认更大的传感器的优势，“[iPhone 12 Pro Max]新的宽摄像头，改进的图像融合算法，使得噪点更低，细节更好。”

“有了 Pro Max，我们可以进一步扩展这一点，因为更大的传感器可以让我们在更短的时间内捕捉到更多的光线，这使得夜间的运动冻结更好，”她继续说道。

尽管如此，Sweet 和 McCormack 都认为，苹果如何设计和控制从镜头到软件的每一个元素至关重要。

“我们并不倾向于用单一的轴来思考，比如 '如果我们去对硬件做这种事情'，那么神奇的事情就会发生。”McCormack 说，“由于我们设计了从镜头到 GPU 和 CPU 的所有东西，我们实际上可以有更多的地方可以进行创新。”

IT之家了解到，iPhone 12 Pro Max 现已开始接受预订，从 11 月 13 日开始发货。