曝一加 Nord SE 将采用 65W 快充、搭载骁龙 765G

IT之家11月10日消息 据外媒 Androidcentral 今日报道，一加的下一款廉价机型机型（对国外用户说）将命名为 OnePlus Nord SE，它将具有一加 8T 的 65W 快充功能。

初代一加 Nord 搭载骁龙 765G 芯片，于 7 月份首次亮相，并迅速成为印度等市场的畅销产品。一加紧随其后的是一加 Nord N10 5G 和 Nord N100，它们将于本月晚些时候开售。

内部消息人士透露，一加明年的 Nord 系列的机型将是 OnePlus Nord SE。像 Nord N10 5G 和 N100 一样，Nord SE 是注重预算（性价比？）的型号，有一些不错的升级。

一加 Nord SE 的代号为 Ebba，手机的主要升级之处在于 Warp Charge 快充（65W），这是在一加 8T 上首次亮相的 65W 快速充电技术。IT之家提醒，一般来说，SE 后缀的机型大都是反向升级配置，但也不排除正向升级的可能。

像一加 8T 一样，一加 Nord SE 将配备 4500mAh 电池，通过 65W 快充完全充满需要不到 40 分钟的时间。

消息人士称，该手机将在 OnePlus 9 发布不久之后亮相，而一加 9 计划于 2021 年 3 月发布。一加 Nord N10 5G 和 N100 在 OnePlus 8T 推出仅 12 天后首次亮相，因此该消息可信度较高。

▲ 一加 Nord 图源 Android Central