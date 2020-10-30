氧 OS 代码暗示：一加 9 代号「柠檬水（Lemonade）」，将重返 Verizon

IT之家10月30日消息 据外媒 xda-developers 报道，美国智能手机市场中，手机厂商大多与电信运营商合作销售产品。OxygenOS 代码显示，一加 9 可能会返回 Verizon。

一加最后一次在 Verizon 上发布的手机是一加 8 5G UW，这是一加 8 的特殊版本，配备 mmWave 天线，支持 Verizon 的 5G 超宽带网络。这款手机还支持 IP68 防水。

IT之家了解到，上个月初，XDA 成员 Some_Random_Username 发现了一加 9 系列的代号 lemonade（柠檬水）。具体而言，lemonade 有五种变体，基于对一加代号的理解，XDA 将这些设备定为：

lemonade —— 一加 9

lemonadet —— T-Mobile 一加 9

lemonadev —— Verizon 一加 9

lemonadep —— 一加 9 Pro

lemonadept —— T-Mobile 一加 9 Pro

如今，从设置应用的最新 APK 中，Some_Random_Username 还发现了更多的证据表明 lemonadev 将是支持 Verizon 网络的一加智能手机。同时，这一系列代号为 lemonade 的手机将配备高通公司的旗舰处理器。