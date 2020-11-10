特斯拉 10 月份在国内市场交付 12143 辆电动汽车

11 月 10 日消息，据国外媒体报道，特斯拉上海超级工厂的年产能已经提升到了 25 万辆，所生产的 Model 3，在上个月也已开始出口欧洲市场，首批 7000 辆，预计在本月底就将运抵欧洲港口。

上海超级工厂产能提升，也意味着其在国内市场的交付能力会有明显提升，相关的数据显示，10 月份特斯拉在国内市场的交付量，较 9 月份也有增加。

乘用车市场信息联席会等的数据显示，10 月份特斯拉在国内市场的交付量为 12143 辆，较 9 月份的 11329 辆增加 814 辆，环比增长 7.18%。

由于上海超级工厂 Model 3 的产能在持续提升，特斯拉的交付能力也在不断增强，特斯拉电动汽车在国内市场的交付量，也有望继续增加。

此外，临近年底，消费者对汽车的购买需求预计也会有提升。在全国乘用车市场分析报告中，乘用车市场信息联席会等还提到，国内疫情平稳，经济持续回暖，居民消费信心和购买力恢复，因此对车市回暖持续较强。

另外，特斯拉上海超级工厂二期的建设已基本完成，跨界运动型多用途电动汽车 Model Y，预计很快就会在上海超级工厂投产，在这一款电动汽车开始交付之后，特斯拉在国内市场的交付能力就将进一步提升。