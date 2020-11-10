蚂蚁集团拟发行 80 亿元资产支持专项计划：与支付宝花呗有关

11 月 10 日晚间消息，在被暂缓上市一周后，蚂蚁集团拟发行 80 亿元资产支持专项计划。据上交所今日公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额 80 亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 ，承销商 / 管理人为财通证券资产管理有限公司。

此前，10 月 24 日，马云在外滩金融峰会上的讲话引发争议。马云表示中国金融系统风险在于 “没有系统”的风险、今天的银行还是当铺思想、巴塞尔协议如同 “老年俱乐部”等等。

11 月 2 日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。

11 月 3 日晚，上交所及港交所突发公告，暂缓蚂蚁上市，上交所公告称：蚂蚁实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，且公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致蚂蚁不符合发行上市条件或者信息披露要求。

11 月 4 日，证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市答记者问时表示，避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。