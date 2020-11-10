蚂蚁集团打新资金退款如期到账，每签利息 2.01 元

IT之家11月10日消息 蚂蚁集团承诺于 11 月 9 日向投资者退还资金，据资据证券日报今日报道，部分投资者表示，证券账户显示中签蚂蚁集团新股后缴纳的钱款连带利息已经退回。

其中一位姓徐的女士表示，“已如期收到此前缴纳的蚂蚁集团 500 股新股的认购资金 34400 元，以及 2.01 元利息。”值得一提的是，她表示她并没有收到证券公司发送蚂蚁集团退款的消息，而是自行查看证券账户余额之后发现多了一定的金额（34402.01 元）。

报道指出，蚂蚁集团在监管部门的协助与监督下，退款较为及时，退回冻结的申购资金及同期银行存款利息，一定程度上利于保护投资者权益。

关于利息方面，此处援引证券公司人员话术：该笔资金清算日期是 11 月 6 日 19：59，但实际资金到账时间为 11 月 9 日上午，那么以 11 月 2 日缴纳日期开始计算，年化利率在 0.35% 左右的水平（计息期间为 11 月 3 日至 11 月 8 日），与活期存款基准利率相当。

IT之家了解到，2013 年 3 月，支付宝的母公司宣布将以其为主体筹建小微金融服务集团，旗下小微金融即为蚂蚁金服的前身。而蚂蚁金服一名直到 2020 年 7 月才正式更名为蚂蚁（科技）集团。

更名后，蚂蚁集团于 7 月 20 日宣布启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

之后，蚂蚁科技集团股份有限公司于 2020 年 9 月 18 日首发获通过。

10 月 20 日，蚂蚁集团 IPO 初步询价完成，A 股发行价确定为每股 68.8 元，总市值约 2.1 万亿元；港股发行价定为每股 80.00 港元，计划于 27 日至 30 日招股，拟在 11 月 6 日 A+H 股同步挂牌上市。

11 月 2 日，蚂蚁集团实控人遭约谈。

11 月 3 日，上交所发布称，暂缓蚂蚁科技集团上市。同日，蚂蚁集团于港交所公告称，暂缓 H 股上市。

11 月 5 日晚，蚂蚁集团公告称，决定暂缓发行股票，将启动退款程序。