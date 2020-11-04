证监会：避免蚂蚁集团仓促上市，是对投资者和市场负责任

IT之家 11 月 4 日消息 今日晚间，针对蚂蚁集团暂缓上市的决定，证监会在答记者问时表示，避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法，体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展，有利于增强境内外投资者的信任和信心。

中国证监会表示，蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项。本着保护投资者合法权益，充分透明准确披露信息，切实维护市场公平公正的原则，上交所依据科创板注册管理办法相关规定作出了暂缓蚂蚁集团上市的决定。中国证监会支持上海证券交易所依法依规做出的决定，同时，与香港证监会和一些境外主要市场的证券监管机构保持沟通协作，共同稳妥做好后续工作。

IT之家此前报道，11 月 3 日，继上海证券交易所发布暂缓蚂蚁集团科创板上市决定后，蚂蚁集团在港交所发布公告称，暂缓 H 股上市。

蚂蚁集团表示，11 月 3 日接到中国内地相关监管机构的通知，由于公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项，可能会使得公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓公司 A 股于科创板上市。因此，公司同时进行的 H 股于港交所主板上市亦将暂缓。公司将尽快公布有关暂缓 H 股上市及退回申请股款的进一步详情。

昨天，经济日报评论表示，此前，蚂蚁集团经过各方批准，按相关程序走到现在，正在静候上市。蚂蚁集团启动上市以来，也广受市场关注。近期，有关方面经过进一步了解，发现了相关问题。本着发现问题，解决问题，一切从维护金融消费者权益、保护广大投资者利益的角度出发，监管层决定让蚂蚁集团暂缓上市。

蚂蚁集团上市按下“暂停键”，引发境内外一些人士的猜测和议论。监管部门秉持资本市场“公开公平公正”原则，发现问题、正视问题，就要坚决纠正问题、解决问题。