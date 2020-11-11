苹果为何弃 Intel 而自研芯片：让更多人爱上 Mac

「Mac 的未来，欢迎你来」苹果再一次用十分吸引用户眼球的宣传语，极其简洁的总结了第三场秋季发布会的内容。（这文案真要每回都加鸡腿，估计现在也是大胖子）

2020 年 11 月 11 日凌晨，相信大家已经看过苹果在之前举行的两场秋季发布会，而在 iPad Air、Apple Watch 6、iPhone12 系列之后，苹果也带来秋季第三场发布会，发布会依然是通过线上的形式举行，正式发布全新搭载自研 M1 芯片以及搭载 M1 新品的三款 Mac 产品。

基于 Apple Silicon 的 Mac 产品其实早就在苹果的规划中，很正式的被提出是今年的 WWDC20 发布会上，要知道一直以来，苹果的自研芯片已经带来了一代又一代的成功产品，其中包括了历代的 iPhone、iPad 以及 Apple Watch，而这一次 M1 不出意外，也会成为一代成功的自研芯片。

「自研最强芯 M1」正式亮相：还有三款 Mac 新品

本次发布会上，苹果正式发布了首款专为 Mac 设计的 Apple Silicon 芯片 M1，苹果 M1 采用 5nm 工艺制造，集成多达 160 亿个晶体管，而且是一颗完整的 SoC，集成所有相关模块，并采用苹果自创的封装方式。首先是八个 CPU 核心，包括四个高性能大核心、四个高能效小核心，其中大核基于超宽执行架构，每个核心集成多达 192KB 一级指令缓存、128KB 一级数据缓存，四个核心共享 12MB 二级缓存。

苹果宣称，M1 可以在 10W 功耗 (MacBook Air TDP)下提供两倍于 “最新笔记本芯片”的性能，能效比则高达三倍。GPU 方面也是八核心，包括 128 个执行单元，支持最多 24576 个并发线程 (每单元 192 个)，浮点性能高达 2.6TFlops(每秒 2.6 万亿次计算)，纹理填充率每秒 820 亿，像素填充率每秒 410 亿。M1 类似 A14 也集成了 16 个核心的神经引擎，算力达每秒 11 万亿次操作。

随着自研芯片 M1 的发布，紧接着苹果也正式的公布了搭载这颗芯片的三款 Mac 产品，分别是 13.3 英寸的 Macbook Air、13.3 英寸 Macbook Pro 以及 Mac mini 机型。

全新的 13 英寸 MacBook Air 在苹果 M1 芯片的帮助下，实现最高 3.5 倍的 CPU 提速，最高提 5 倍的 GPU 提速和最高 9 倍的机器学习提升。与此同时，其续航比上代也有着大幅提升：无线上网时间最长可达 15 小时，视频播放时间最长可达 18 小时，续航能力创下 MacBook Air 新高。

考虑到苹果 M1 芯片的能效比，新款 MacBook Air 会采用无无风扇设计也在意料之中，完全静音的设计再加上充裕的性能和续航表现，可以说是一次极大的升级（模具变一变当然更好）。另外还有一点需要提到的是，新的 MacBook Air 全面支持 Wi-Fi 6，已提供更快的无线连接速度。

更新后的 13 英寸 MacBook 还包括 Pro 版本，拥有主动散热设计的 MacBook Pro 能够实现比 Air 更强劲和稳定的性能释放。在与此前版本保持同样电池容量的情况下，采用 M1 芯片的 MacBook Pro 能实现 17 小时的无线上网时间，或 20 小时的视频播放时间，续航时间最高可达上代机型的两倍，甚至比最新的 MacBook Air 还要长。

搭载苹果 M1 芯片的 Mac mini 在此回归了银白色的外壳，CPU 性能比上一代机型最高提升至 3 倍，GPU 性能跃升到最高 6 倍，机器学习性能也实现了巨大的飞跃，速度最高提升到了上一代机型的 15 倍。比之过去采用 Intel 芯片的 “深空灰”Mac mini，新版本的雷雳接口削减至两个，最多支持连接两台显示器，其中包括全 6K 分辨率的 Apple Pro Display XDR。

简评： 苹果不光只是埋头打造强悍的芯片，更深知软件结合综合优化带来用户体验上的革新，让更多人喜欢上 Mac 电脑。虽然这次只有 13.3 英寸 Macbook Air、13.3 英寸 Macbook Pro 以及 Mac mini 三个 Mac 产品线的新品更新且搭载 M1 芯片，但你想，13.3 英寸 Macbook Pro 都用上 M1 芯片了，16 英寸 Macbook Pro 甚至更强的 iMac 和 MacPro 系列改用自研 M 系列芯片只是时间问题。

苹果为什么要做自研芯片？M1 的发布意味着什么？

苹果一直坚持的产品战略都是「软硬一体」，因此对自家的供应链控制有着几乎苛刻的标准，核心硬件的自研也是必须的，要说起苹果参与芯片研发，能追溯到乔布斯时代（90 年代）。

那会儿为了抵制 Wintel（Windows&英特尔）垄断电脑市场，乔布斯联合 IBM、摩托罗拉对抗微软和英特尔。那会儿的苹果并不是主导者，所以即便联合 IBM 等合作芯片，最后也是惨淡收场，但这却开启了苹果自研芯片的新篇章。

为构建苹果「软硬一体」的闭环生态，苹果在芯片这个核心元器件上下足了功夫。但做自研芯片这事本来是「吃力不讨好」还是要花时间的一件事，苹果为什么还要搞自研芯片?

从最简单的角度来看就是：苹果的芯片供应商不是很给力，而苹果对保持领先有着异乎寻常的执念，所以这事还真就只能苹果自己来做，自己折磨自己，好过自己折磨别人，还做不出来想要的东西。

另一方面，发布之初看到了很多关于 Apple Silicon 的讨论话题，但其中更多的留言是在问：苹果自研芯片的发布到底意味意味着什么？用自研芯片替换英特尔芯片，意味着苹果将对自家笔记本电脑和台式电脑拥有更多控制权，同时 Mac 的使用体验将和 iPhone、iPad 更加协同，因为所有的苹果应用都采用 ARM 架构，而 iPhone 的应用将能够与 Mac 兼容；对普通用户来说，Mac 系列产品将比以往的售价要低许多。

转向 ARM 芯片苹果优势在哪里？

面对桌面设备的用户，苹果需要从这一次电脑产品转向 ARM 架构中获得实质性的好处，而苹果似乎也找到了转向 ARM 芯片之后自己所需要的「能量」，而笃定这一步之后苹果转向自研芯片的优势也变得清晰起来。

「能效比」，在苹果研发下的 ARM 架构芯片 M1，性能超过英特尔，更猛的是：性能上去了，能耗还没增加。

「保证新品节奏稳定」，没有英特尔的束缚之后，苹果对新品的发布所掌控的节奏，愈发稳定，这样肯定是可以避免以往与英特尔没有什么默契，导致市面在售机型是落伍配置的现象。

「成本降低」，芯片不管是处理器还是显卡的，一直都是主要成本，核心技术能够掌握在苹果手中，不仅能够降低成本，同时还拥有更加弹性的定价权。

「找到了平稳过渡的法则」，与其说苹果找到了法则，更准确的说应该是找到了解决方案，Universal 2、Virtualization、Rosetta 2 这「三驾马车」保证了苹果从英特尔转向 ARM 芯片的平稳过渡。举个最直观的例子：那些曾经为 x86 架构开发的软件，也能直接在 ARM 架构的 Mac 上运行。由于 Rosetta 2 的存在，你不会被软件兼容性困扰。

「打通 iOS/iPad OS/mac OS 生态」，苹果所有的产品线都用一种架构，那么极其丰富的 iOS 应用，就能直接在 mac OS 上运行，现在想想发布会中有段 video 中一位软件开发者所说：“我们正身处未来”。什么都不用做，mac OS 的软件数量就获得了极大的丰富，iOS/iPadOS 这么多年积累的软件，一下子涌入 macOS 里，会让 Mac 用户惊喜到应接不暇。在这样开放的环境中，一大批优秀的 Mac 软件「正在来的路上」。

写在最后：

苹果能够实现自研芯片的计划让人毫不意外：多年战略、明确统一的计划、前所未有的执行力，完全有理由相信，M1 芯片是苹果 Mac 生态体验的一个新起点，苹果正一步一步构建一个更富有想象力和创造力的 Mac 未来。

# 这应该是今年最后一场了吧，再多来一场我都扛不住了。