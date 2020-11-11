有何异同：苹果自研 M1 芯片 Mac mini、MacBook Air/Pro 图文对比详解

IT之家11月11日消息 今日凌晨，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均搭载 M1 芯片，这是苹果专为 Mac 设计的首款芯片。

IT之家了解到，新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 均搭载 8 核苹果 M1 芯片，最高可达 16GB 统一内存与 2TB 存储。其中，MacBook Air 拥有最长 18 小时电池续航，支持触控 ID；MacBook Pro 则拥有最长 20 小时电池续航，支持触控栏和触控 ID。

SoC 芯片方面，三者均搭载苹果 M1 芯片，采用 8 核中央处理器，具有 4 个性能核心和 4 个能效核心，搭载 16 核神经网络引擎。其中，MacBook Air 最高可选配 8 核图形处理器，MacBook Pro 和 Mac mini 的 SoC 芯片则均为 8 核图形处理器。

屏幕方面，MacBook Air 与 MacBook Pro 均采用 IPS 技术的 LED 背光显示屏，支持广色域 (P3)与原彩显示技术。其中，MacBook Air 支持 400 尼特亮度，MacBook Pro 支持 500 尼特亮度。Mac mini 则可同时支持一台最高达 6K 的显示器和一台最高达 4K 的显示器。

音频方面，MacBook Air 配备立体声扬声器，采用三麦克风阵列，支持定向波束成形；MacBook Pro 则配备高动态范围的立体声扬声器，采用录音棚级三麦克风阵列，支持定向波束成形。两者都拥有宽广的立体声音效，支持杜比全景声播放，配备 3.5 毫米耳机插孔。Mac mini 则配备 3.5 毫米耳机插孔，HDMI 2.0 端口支持多声道音频输出。

无线连接方面，新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini 均支持 802.11ax Wi-Fi 6 与蓝牙 5.0 无线技术。

接口方面，MacBook Air 与 MacBook Pro 配备两个雷雳 / USB 4 端口，Mac mini 则配备两个雷雳 / USB 4 端口、两个 USB-A 端口、HDMI 2.0 端口、千兆以太网端口。

电源和电池方面，MacBook Air 配备集成式 49.9 瓦时锂聚合物电池与 30W USB-C 电源适配器，MacBook Pro 则采用集成式 58.2 瓦时锂聚合物电池与 61W USB-C 电源适配器。

价格方面，新款 Mac mini 售价 699 美元起（国行 5299 元起），比两年前发布的 Mac mini 便宜 100 美元。