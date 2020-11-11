PS5 为何唯独不支持 2K 分辨率，索尼：优先考虑输出到电视

喜大普奔，全新的索尼 PS5 游戏主机即将于 11 月 12 日也就是明天正式全球发售，它拥有顶尖的硬件配置和可兼容超 99% 的 PS4 游戏内容，对于广大索粉来说可谓吸引力爆棚，应该是近几年来最期待的产品。但是，玩家对这一款热门产品也存在一些疑问，比如该机几乎支持 1080p、4K 甚至 8K 等当今所有热门分辨率，但却唯独不支持 2K，这是为什么呢？

据索尼高管 Hideaki Nishino 日前在采访中介绍，PS5 原生不支持 1440p 分辨率，主要是考虑到优先支持输出到电视的问题，这是他们最优先的目标设备，毕竟大多数玩家都是接电视玩主机，很少会选择电脑屏幕，自然多出现在电脑屏幕上的 1440p 分辨率就不会是 PS5 主要考虑的对象，从这方面来说还是非常有道理的。当然，支持 1440p 分辨率并不是什么技术问题，Hideaki Nishino 也表示，如果大家有足够需求的话，以后可能会让 PS5 支持。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，公司 CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。

据悉，全新的索尼 PS5 数字版定价 399 美元，光驱版定价 499 美元，将于 11 月 12 日全球发售，届时国行版和国行售价应该也会与大家见面。更多详细信息，我们拭目以待。