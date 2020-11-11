苹果 Mac 在疫情中获得新生，开启向自研芯片转型之路

美国当地时间周二，苹果公司正式启动了从英特尔芯片向自研芯片的转型过程，发布了首批搭载其自主设计主处理器的 Mac 电脑。

苹果在周二的发布会上推出了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，它们都配备了苹果最新 M1 处理器。该公司表示，新处理器将大大提高电源效率，延长笔记本电脑的电池续航时间，加快图形和应用程序的速度，加快机器学习任务的处理速度，并提高安全性。苹果称，新款 MacBook Air 的电池续航时间将长达 18 小时，而 MacBook Pro 延长至 20 小时。

苹果公司在发布会上表示，M1 芯片拥有 8 核 CPU，结合了四个高功率和四个高效率内核。该芯片还将拥有一个 8 核 GPU，为视频游戏和其他图形密集型应用程序提供动力。该公司表示，这是迄今为止性能最高的芯片。

此次发布会显示了苹果对其自研处理器的信心，以及对英特尔电脑芯片路线图的质疑。自 2010 年以来，苹果始终在出货自己的处理器，从 iPad 开始，然后是 iPhone。周二的活动意味着该公司现在销售的每一种主要产品，都使用自主研发芯片。

Rosenblatt Securities 半导体分析师汉斯 · 莫斯曼 (Hans Mosesmann)表示，新的 M1 芯片 “带来了许多令人印象深刻的规格”，这包括与英特尔的 Tiger Lake 处理器相比，在 MacBook Air 的功耗水平上有很大的性能提升。

苹果官网显示，该公司仍在销售英特尔版 13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，但不销售基于英特尔的 MacBook Air。英特尔在声明中说：“搭载英特尔处理器的 PC 在我们最看重的领域为全球客户提供了最佳体验，同时也为开发者提供了最开放的平台。”

苹果在 6 月份表示，从英特尔向自研芯片转型最终将需要两年时间，最终将为其所有设备提供一个通用架构。这意味着，未来的 iPhone、Mac、iPad 和 Apple Watch 将运行不同版本的相同芯片。这将使设备能够更好地协同工作，并首次让 iPhone 应用程序在 Mac 电脑上运行。

苹果在 PC 市场的份额不到 10%，因此对英特尔销售的直接影响可能十分有限。但这种改变突显了这家全球最大芯片制造商面临的危机，英特尔推迟了新的制造工艺，最终让竞争对手有机会迎头赶上。

苹果和英特尔的合作始于 2005 年，当时已故苹果联合创始人史蒂夫 · 乔布斯 (Steve Jobs)概述了放弃 PowerPC 处理器的计划。英特尔帮助苹果赶上了 Windows 电脑，其中有些机型的功能更强大。如今，苹果开始基于 ARM 架构设计开发其芯片。

虽然对苹果新款 iPhone 的兴奋推动该公司股价创下历史新高，但作为近 40 年来销量停滞不前的主力产品，Mac 却在新冠肺炎疫情期间取得了令人印象深刻的增长。

上个季度，苹果电脑产品的销售额增长了 29%，达到创纪录的 90 亿美元。由于疫情爆发，学生和工人呆在家里，从 iPad 到耳机，人们对苹果许多产品都产生了巨大兴趣。

苹果发布会后，英特尔股价下跌不到 1%，而苹果股价小幅走高。