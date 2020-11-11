联发科官宣：将推出新款 5G 芯片，采用 6nm 制程工艺

11 月 11 日消息，据国外媒体报道，半导体公司联发科宣布，它即将发布一款 6nm 制程工艺的 5G 芯片。

据悉，这款 5G 芯片的型号为 MT689X（最后一位数字尚不清楚），采用 ARM Cortex-A78 核心设计，主核最高频率 3.0GHz，将由台积电制造。爆料称，这款芯片的安兔兔跑分将达到 60 万分以上。

外媒报道称，MT689X 的 CPU 频率和架构与三星即将推出的 Exynos 1080 相同，Exynos 1080 定于本周晚些时候在中国发布。

之前的报道暗示，MT689X 应该会在今年年底前发布，很可能会搭载在一家中国公司的手机上，而搭载 MT689X 芯片的手机零售价可能为人民币 2000 元。

这个价格在中国并不罕见，小米的红米 K30 Ultra 和 Realme X7 Pro 都采用了天玑 1000 + 平台，它们的起价都在 1999 - 2199 元之间。

今日，联发科推出了 5G 芯片天玑 700。这款芯片采用 7nm 制程工艺、八核 CPU 架构，包括两颗大核 Arm Cortex-A76，主频高达 2.2GHz，支持包括 5G 双载波聚合（2CC 5G-CA）和 5G 双卡双待（DSDS）的 5G 技术，以及高速且清晰的 5G VoNR 语音服务。