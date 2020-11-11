互联网反垄断发酵：阿里、腾讯大跌，ATMJ 两日市值蒸发 1.8 万亿

11 月 11 日消息，新冠肺炎疫苗有进展，市场随即涌入旧经济股炒作要一段时间才来的环球经济复苏，拖累恒生科技指数暴泻 5.15%，创该指数 7 月面世以来最大单日跌幅，并且失守 8000 点大关，美团更是暴跌 10%，ATMJ 市值合计蒸发逾 8905 亿元。

国家市场监督管理总局刊发《关于平台经济领域的反垄断指南（徵求意见稿）》（下称文件）并展开公众谘询，过程中的不确定性打击投资情绪。昨日美团暴跌 10%，超 17 亿内资流出。今日开盘，阿里巴巴暴跌 7.41%，京东暴跌 6.23%，美团跌 6%，腾讯跌 5.7%。（相关阅读：《国家市场监管总局部署开展平台经济领域反垄断监管工作》）

以港股股价计算，阿里两日市值蒸发 7568 亿港元，京东两日市值 1640 亿港元，美团两日市值蒸发 3130 亿港元，腾讯两日市值蒸发 5895 亿港元。以此累计，ATMJ 两日市值合计蒸发 1.8 万亿港元。

光银国际董事总经理兼研究部主管林樵基认为，国家维护市场公平竞争和消费者权益本身无可厚非，毕竟科网平台的服务深入渗透民众日常生活，文件是要建立一套制度，防止强迫消费者和交易对手的行为，但科网龙头之业务和份额应该不会因此受到重创，事关网企当前的市场格局和准入门槛乃他们投资提升服务后逐渐形成。不过，即使网企前景仍广阔，他暂时只看好腾讯，指京东和美团升势过急却盈利较薄，阿里则受蚂蚁集团煞停上市及估值问题困扰，‘就算美团染蓝我都有戒心’。

交银国际董事总经理洪灏指，文件对网企的实际冲击仍有待观察，惟已反映内地对科企监管的态度大变，而且网企估值之前因为旧经济股表现低残而升得太贵，现象也维持了长时间。疫苗研发日后再有进展，旧经济股会续跑赢，资金转仓不会一下子就停，反观科网股缺乏新的催化剂，暂时不必急于捞底。