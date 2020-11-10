“双十一”商标大战升级，阿里京东均不服：分别起诉国家知识产权局

IT之家11月10日消息 一年一度的 “双十一”购物节正在进行，而针对 “双十一”这枚商标的归属，仍存在争议。北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司（京东公司）认为 “双十一”商标持有人阿里巴巴集团在三年内未实际使用该商标，应予撤销。国家知识产权局复审后认为，涉案商标在广告等服务上的注册应予维持，但在其余多项服务上应予撤销。

IT之家获悉，对国家知识产权局的复审决定，阿里集团和京东公司均表示不服，两公司分别起诉至北京知识产权法院。11 月 10 日下午，围绕 “双十一”商标的这两起商标行政案件在北京知识产权法院开庭审理，结果将择日宣判。

2011 年 11 月 1 日，阿里集团在第 35 类广告等服务上申请注册了 “双十一”文字商标，并于 2012 年 12 月 28 日获准注册。

2018 年，京东公司认为阿里集团在 2015 年 11 月至 2018 年 11 月的三年间，没有实际使用 “双十一”商标，故向国家知识产权局提出撤销该商标的申请。

今年 5 月，国家知识产权局复审审查认为，阿里集团对 “双十一”商标在 “广告；为零售目的在通讯媒体上展示商品；替他人推销”服务上进行了真实有效的使用，对这部分服务上商标的注册应维持；但在 “商业管理辅助；商业信息”等多项服务上没有使用，故撤销其余部分服务的商标注册。

京东公司、阿里集团对该复审决定均不服，京东公司不服维持注册部分，阿里集团不服被撤销注册部分，两公司分别向北京知识产权法院提起诉讼，请求法院判令国家知识产权局重作决定。

今天下午，两起案件开庭审理，京东公司、阿里集团在两起案件中分别作为原告一方参与诉讼，两案的被告均为国家知识产权局。

京东：“双十一”属于公共语言

国家知识产权局表示，复审决定是针对京东公司提出的涉案商标实际使用问题作出的，不涉及商标显著性的争议。经审查，涉案商标在指定期限内进行了使用，使得相关公众可以通过上述使用知晓促销活动时间，起到了广告宣传、推销的作用。被诉决定的作出于法有据，应予维持。

但京东公司表示，“双十一”是对每年 11 月 11 日购物节的一种习惯性表达，现在不仅是在电商领域，如教育、航空等各行各业在购物节促销活动中也都有使用，全社会共同参与，其应属于公共语言的范畴，不应落入私权垄断的范围。

同时，京东公司指出，阿里集团在举办购物节时，多是与其他商标结合使用，如 “天猫双十一”字样。社会上通用的使用方式，也多是在 “双十一”前添加企业名称或商标，以区分不同企业的购物促销活动。其认为，这种使用的实质，是在使用 “天猫”商标而非 “双十一”商标。

另外，注册商标是以全文字形式的 “双十一”，但阿里集团在使用中多采用 “双 11”、“11.11”等表现形式，这不应认定为对涉案商标的使用，在 2015 年至 2018 年间，阿里集团对涉案商标并未进行商标性使用，故应依法予以撤销。

阿里：我是 “双十一”创始人

阿里集团主张，其是 “双十一”购物节的创始方，2009 年，阿里集团首次将 “双十一”运用于线上促销活动中，于 2011 年申请商标注册并获批。每年的促销活动期间，在广告宣传、商家促销协议、店铺装饰等环节，阿里集团都会将 “双十一”字样应用于参与促销活动的产品中，使得消费者能够区分服务来源，识别促销商品。

对于 “双十一”商标，阿里集团表示，其持续投入了大量人力、物力、智力投入，每年的推广营销费用巨大，这才让购物节具有了如此大的影响力。至于商标的具体使用形态，不论文字还是数字，其呼叫和含义没有区别，公司会在不同场景中运用不同方式进行设计，以体现美感、提升宣传效果。

阿里集团同意国家知识产权局复审决定中维持涉案商标注册的部分，而针对被撤销的部分，阿里集团提交了多份推广协议、营销活动相关证据，以证明其也在 “商业管理辅助；商业信息”等服务上对诉争商标进行了商标性使用。

国家知识产权局解释称，在 “商业管理辅助；商业信息”等服务上的使用，指的是针对工商企业提供的商业信息服务，而阿里集团提交的证据均是向消费者进行推广，并且没有从中获得对价，这与商标类目的要求不符，被诉决定撤销此部分服务的商标注册应予维持。

两案均未当庭宣判。

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