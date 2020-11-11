搭载华为鸿蒙 OS 的美的产品上市

IT之家 11 月 11 日消息 据美的官微消息，搭载 HarmonyOS 的美的产品今天双十一上市，据悉，美的是首批支持 Harmony OS 的家电企业之一。

据悉搭载 HarmonyOS 的美的产品是全新智能交互体验的极光套系——以智能灶、油烟机、洗碗机、电热水器、燃热水器、净水器为核心的家居全场景家电组合，跨界互联华为 Mate 40 系列手机，为用户带来生活场景的互联互通和人机交互的全新体验。

美的即将推出的极光套系将薄纱般的极光蓝倾洒于产品外屏幕的轮廓上，通过光学彩镀工艺结合彩绘工艺，在不同的光学场景中呈现出变幻莫测的渐变幻彩视觉效果。

据悉，美的此次推出的 “新家电”，其所带来的显著提升主要有三点。第一是极速配网，只要用手机碰一碰，基于 WiFi Aware 配网协议即可实现设备的 3 秒配网；第二是无屏变有屏，可直接通过手机功能界面实现设备状态的实时监控，包括运行状态、耗材提醒等；第三是服务直达，手机碰一碰，即可享受清洗、维修、采购耗材等一键直达原厂服务。

IT之家了解到，在 9 月的华为开发者大会上，华为透露了鸿蒙系统 Harmony OS 在第三方设备上的搭载情况。据透露，首批支持 Harmony OS 的家电企业包括美的、九阳、老板电器等。