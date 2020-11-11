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vivo iQOO 双 11 战报出炉：天猫旗舰店开售 2 分钟销售额超 618 全天

2020/11/11 13:07:27 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月11日消息 今日，双十一大促正式拉开帷幕。相关数据显示，vivo 天猫官方旗舰店开售 2 分钟，销售额就超过今年 618 全天；vivo 京东官方自营旗舰店，前半小时环比今年 618 销售额增长 666%；苏宁平台，vivo iQOO 品牌 50 分钟就超过今年 818 全天销量。

此外，vivo 官方旗舰店还获得京东手机第三方平台品牌旗舰店销量、销售额双冠军；vivo 官方用时 1 小时，总订单量超今年 618 同期全天。

单品方面，支持44W 超快闪充和 144Hz 竞速屏的iQOO Z1 5G 版获得京东手机 1.5k-2k 价位段销量、销售额双冠军；搭载骁龙 765G 处理器、支持 120Hz 竞速屏的 iQOO Z1x 5G 版获得天猫手机 1.5-2k 价位段单品销量、销售额 TOP3；iQOO 3 则获得苏宁手机 3k + 价位段销量、销售额双冠军；iQOO Neo 3 获京东手机第三方平台、苏宁手机 2k-2.5k 价位段销量、销售额双冠军。

IT之家了解到，iQOO Z1x、iQOO Neo 3 斗破苍穹天猫定制礼盒也已售罄。

用户方面，此次双十一，vivo 天猫官方旗舰店粉丝突破 1700 万；vivo 手机苏宁自营旗舰店会员数环比 10 月增长 120%；vivo 官网累计访问用户量超 2 亿人。

目前，vivo iQOO 双十一促销活动仍在进行，距离活动结束还有最后 12 小时，全场至高 24 期免息，至高可省 400 元。

• 天猫、京东、苏宁双11主会场

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关键词：vivoiQOO

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