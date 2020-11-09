1498 元史低价，iQOO Z1x 双十一大促：骁龙 765G/120Hz 屏 / 5000mAh 电池

IT之家11月9日消息 iQOO Z1x 5G 手机于今年 7 月正式发售，当时首发价为 1598 元至 2298 元。该机搭载高通骁龙 765G 芯片，采用 120Hz 屏幕，内置 5000mAh 电池。

通过官方预热可知，该机将于 11.11 开启双十一秒杀活动，6GB+128GB 版本券后到手价 1498 元，8GB+128GB 到手价 1798 元。

该机主要的精髓在于这块同价位堪称上选的屏幕，iQOO Z1x 采用 120Hz 竞速屏，右上角微打孔设计，支持 P3 色域 与 HDR10 高清动态范围，搭配全局自适应刷新率技术与 AI 动态帧率适应性优化功能。

配置方面，iQOO Z1x 5G 搭载高通骁龙 765G 处理器，内置 5000mAh 电池，采用新版 iQOO UI，支持 VEG 能量守护技术与 33W 闪充。官方宣称该机电量从 1% 充到 52% 只需 30 分钟。

相机方面，iQOO Z1x 配备了 4800 万 AI 三摄系统 ，支持 Hyper-HDR 、超级夜景 、超清修复，以及视频超分功能。

IT之家了解到，iQOO Z1x 还加入了 PC 级液冷散热系统，拥有 85mm 超长液冷管 、超 10000mm² 石墨散热膜加持。

其他方面，该机提供海蔚蓝、锐酷黑与水漾白三种配色，以及6+64、6+128、8+128、8+256GB四种存储搭配可选。