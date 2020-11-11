越南政府指责 Netflix 与苹果逃避税收，与国内企业形成不公平竞争

据报道，周二，越南信息部长指责 Netflix 和苹果等国外流媒体企业逃避税收责任，并且称此举对越南国内企业形成了不公平竞争。

越南信息和通信部的数据显示，外国流媒体企业在越南拥有 100 万订阅用户，这些用户为企业产生了接近 1 万亿越南盾（约 4315 万美元）的收入，但是这些企业从未在越南缴过税。

该部部长阮孟雄（Nguyen Manh Hung）在政府会议上表示：“国内企业必须遵守税收和内容法规，为国外企业则不需要，这是一种不公平的竞争。Netflix 上的一些内容违反了与越南国家历史和主权、暴力、毒品使用和性相关的规定。”

越南在两年前出台了一项网络安全法，要求所有在越南从事网络活动从而获取收入的国外企业必须将数据储存在越南境内。而 Netflix 表示，该公司当前没有将服务器放在当地的计划，也没有在越南开设办公室的计划。

该公司在一份声明中表示，他们将继续与越南政府进行接触，讨论在越南内容点播服务的潜在监管。Netflix 发言人在这份声明中称：“我们支持这种让 Netflix 这样的国外服务提供商在越南缴纳税费的机制。然而，当前这种机制并不存在。”

越南政府此前已经告知 Netflix，将一部名为《全金属外壳》（Full Metal Jacket）的电影在该国下架，这是一部美国拍摄的有关越南战争的电影。

阮孟雄表示，越南信息部、财政部和税务部门正在计算国外流媒体企业进入越南以来所获得的收入，从而方便向这些企业征税。

科技企业在东南亚市场正在面临越来越严格的财政制度，东南亚多个国家的监管机构于去年举行了关于区域性推动对科技企业进一步征税的会谈。菲律宾、泰国和印度尼西亚最近纷纷通过或起草了旨在确保纳税的法律。