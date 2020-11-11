首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>苹果

苹果全新 Macbook Pro/ Air 上架京东：搭载自研 M1 芯片，7999 元起

2020/11/11 11:31:44 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
评论：

IT之家11月11日消息 今日凌晨，苹果发布了新款 MacBook Air、13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，均搭载 M1 芯片。目前，苹果全新 Macbook Pro 与 Macbook Air 已上架京东

image.png

屏幕方面，MacBook Air 与 MacBook Pro 均采用 IPS 技术的 LED 背光显示屏，支持 P3 广色域与原彩显示技术。其中，MacBook Air 支持 400 尼特亮度，MacBook Pro 支持 500 尼特亮度。

IT之家了解到，MacBook Air 拥有最长 18 小时电池续航，支持触控 ID；MacBook Pro 则拥有最长 20 小时电池续航，支持触控栏和触控 ID。

image.png

价格方面，MacBook Air 搭载 M1 芯片，拥有 8 核心 CPU 与 7 核心 GPU，配备 8GB 统一内存与 256GB SSD 的版本售价 7999 元。8GB 统一内存与 512GB SSD 版本，M1 芯片则拥有 8 核心 CPU 与 8 核心 GPU，售价 9799 元。

MacBook Pro 同样搭载 M1 芯片，拥有 8 核心 CPU 与 8 核心 GPU，配备 8GB 统一内存，256GB SSD 版本售价 9999 元，512GB SSD 版本售价 11499 元。

京东苹果 MacBook Air7999元直达链接京东苹果 MacBook Pro 9999元直达链接
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果MacBook苹果发布会

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用