外媒：亚马逊和微软竞争激烈，正大力抢夺电信云业务

11月11日消息，据国外媒体报道，亚马逊和微软在云业务上竞争激烈，双方正大力抢夺电信云业务。

5G网络推出对智能手机厂商是大机会，对云计算提供商也是。微软、亚马逊等正在吸引Verizon等电信供应商采用它们的云计算基础设施，同时承诺帮助这些公司以更低的成本提供5G更快的速度和更大的数据容量。

微软云业务正在方方面面和亚马逊竞争。上月，外媒报道，微软将与马斯克(Elon Musk)旗下SpaceX及其它公司合作，该公司与亚马逊云业务竞争扩大到太空。

微软将大量使用低轨道航天器、以及更多在更高轨道绕地球飞行的传统卫星，帮助连接和部署新的服务。3个月前，亚马逊的云业务部门Amazon Web Services（AWS）披露了进入太空业务的计划。

另外，微软正在采用一种新策略，即通过承诺帮助初创公司销售服务来吸引这些公司，以期在云计算业务领域抗衡亚马逊。亚马逊也运用了这种合作模式来发展其云业务。

周二收盘，亚马逊(NASDAQ:AMZN)股价下跌3.46%至3035.02美元，总市值约1.52万亿美元；微软(NASDAQ:MSFT)股价下跌3.38%至211.01美元，总市值约1.60万亿美元。