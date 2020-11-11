欧盟对亚马逊发起新一轮起诉，亚马逊已成全球反垄断 “众矢之的”

据报道，周二欧盟起诉亚马逊破坏零售市场竞争，称该公司利用其规模、实力和数据，比在其在线平台上销售商品的较小商家获得了不公平的优势。

欧盟反垄断主管玛格丽特 · 韦斯塔格尔的这一举措，是欧洲针对美国科技巨头发起的最新一轮攻势。目前，新冠肺炎疫情扩大了亚马逊在全球经济中的作用，在疫情封锁期间，亚马逊的在线销售大幅飙升。

欧盟委员会一直在调查亚马逊作为商家市场和卖家竞争对手的地位，而该公司在美国也因涉嫌虐待卖家以及其双重角色而面临审查。

欧盟监管机构调查了亚马逊如何收集在其平台上销售产品的竞争对手的数据，这些产品从电子产品、玩具到食品和厨具，无所不含。监管机构表示，亚马逊利用这些敏感信息来更好地定位自己的产品。这些敏感信息显示出哪些产品受欢迎，哪些不受欢迎。

欧盟竞争事务专员韦斯塔格尔在新闻发布会上表示：“使用这些数据使亚马逊能够专注于最畅销产品的销售，从而边缘化第三方卖家，限制他们的增长能力。”

韦斯塔格尔素有世界上最严厉的反垄断执法者的美誉。她表示，监管机构必须确保亚马逊等具有市场影响力的双重角色平台不会扭曲市场竞争。

亚马逊不同意欧盟的论断。

该公司表示：“亚马逊在全球零售市场的份额不到 1%，而我们经营的每个国家都有更大的零售商。”

对亚马逊发起反垄断指控的并不止欧盟一家，美国总统唐纳德 · 特朗普早已将亚马逊公司作为攻击目标，且美国政府的更迭可能并不会缓解这些针对亚马逊的反垄断攻击。可以说，亚马逊公司逐渐意识到，自身的安全空间正在不断缩小。

尽管新冠疫情导致许多实体店被迫关门，亚马逊公司的销售额随之猛增，但这家全世界最大的在线零售商正在成为全球监管机构的主要打击对象。从布鲁塞尔到柏林再到华盛顿，各国政府针对这家电子商务巨头的商业行为展开了一系列调查和监管举措，来自欧盟的声明只是其中最新的一次指控。

近年来，亚马逊公司在美国面临着来自特朗普越来越多的审查，其中就包括在 Twitter 上对亚马逊公司及其创始人杰夫 · 贝索斯的各种攻击。8 月份，据知情人士透露，纽约州和加利福尼亚州的司法部长也在与美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）展开合作，针对亚马逊公司的在线市场进行调查。

乔 · 拜登当选美国总统可能意味着反垄断审查将继续进行，而且有预测称，拜登可能会带来比前总统巴拉克 · 奥巴马执政时期更为强劲的执法力度。民主党领导的众议院反垄断小组委员会在 10 月份发布的一份报告中发现，亚马逊公司对其市场上第三方卖家权力的滥用，部分原因在于其利用了对平台卖家数据的访问权力。这份报告建议，科技巨头不应该与在其平台上运营的公司展开竞争。

如果委员会的提案被通过且最终成为法律，亚马逊运营的全球最大在线市场和和数字销售能力可能会受到限制。

虽然共和党人可能不会认同这一观点，但有一些共和党人可能会支持一些不那么引人注目的保护初创企业的提案。

美国科罗拉多州的众议员肯 · 巴克（Ken Buck）在他的报告中表示：“既作为唯一实质性的市场运营商，又同时可以制定条款、政策和费用标准，还能够接待第三方卖家，并利用市场数据推出和销售有竞争力的产品，这种行为从根本上讲是反竞争的。”

反垄断分析师詹妮弗 · 里（Jennifer Rie）表示，参议院的最终组成可能会影响立法内容。里说道：“我认为，最终政府并不一定会全面禁止，但是肯定会出台一些规定。”

加拿大竞争监管机构也正在对亚马逊公司展开调查，判断该公司是否会影响消费者选择自家产品而非竞争对手提供的产品。

随着越来越多的人选择呆在家里在网上订购商品，亚马逊公司成为了这场新冠疫情中罕见的赢家。有预测称，亚马逊公司 2020 年第四季度的收入将超过 1000 亿美元。

在德国，亚马逊也成为反垄断调查的目标。德国政府正在调查今年早些时候亚马逊在疯狂囤货期间的厕纸销售情况，在厕纸价格突然飙升之后，亚马逊曾威胁要驱逐那些不遵守其定价政策的商家。

今年 3 月，意大利也曾就口罩和洗手液价格飙升的问题对亚马逊和其他公司进行了调查。而印度则正在调查亚马逊公司与一些手机品牌的独家协议，以及可能给予某些卖家的优惠待遇。

本周二来自欧盟声明也只是亚马逊在布鲁塞尔面临更多令人头疼的问题的开始。

亚马逊公司可能会受到欧盟最新规定的打击，该规定最早将于今年年底公布。根据新规，大型平台可能会被禁止将其网站上收集的数据用于自己的商业服务，除非它们同意与活跃在同一领域的商业用户共享数据。