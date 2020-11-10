前微软工程师窃取数字货币用于购买别墅、特斯拉，获刑 9 年

IT之家 11 月 10 日消息 一名前微软工程师因从前雇主处窃取价值超过 1000 万美元的数字货币，并将资金用于购买包括 160 万美元的湖滨别墅和 16 万美元的特斯拉汽车，其因 18 项联邦重罪被判入狱 9 年。

Volodymyr Kvashuk 是一名 26 岁的软件开发人员，乌克兰公民，2016 年至 2018 年为微软工作，他利用微软在线零售销售平台的测试项目，偷走了微软礼品卡等 “货币储值”，然后在网上转卖。

Kvashuk 使用 “比特币混合服务”，试图掩盖他转移到银行账户的资金来源。他还使用与其他员工关联的测试电子邮件账户。

经过 7 个月的非法活动，Kvashuk 将大约 280 万美元的比特币转移到他的银行和投资账户中。他提交了假的税表，并说这些比特币是亲戚送的礼物。微软调查人员最终得以破案，并在 2018 年 5 月与 Kvashuk 对质。一个月后，他被解雇。

根据美国检察官办公室的说法，在为期五天的审判中，Kvashuk 说他并没有打算欺骗微软，并声称正在进行一个 “有利于公司的特殊项目”。

Kvashuk 在 2 月份被定罪，被判支付 830 万美元的赔偿金，入狱 9 年，并可能在服刑后被驱逐出境。

“简单地说，今天的判决证明，你不能通过互联网偷钱，并认为比特币会掩盖你的犯罪行为，”IRS-CI 负责特别探员 Ryan Korner 在一份声明中说，“我们复杂的网络犯罪专家团队在 IRS-CI 网络犯罪部门的协助下，将追捕你，并追究你的错误行为。”

IT之家了解到，Kvashuk 被判五项电汇诈骗罪；六项洗钱罪；两项严重身份盗窃罪；两项虚假报税罪；一项邮件诈骗罪；一项访问设备诈骗罪；一项访问受保护计算机以进一步进行诈骗的罪名。