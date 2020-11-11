QQ 音乐豪华绿钻年卡 99 元、腾讯视频 VIP 年卡 99 元买 1 得 5

双11影音VIP大促，QQ音乐豪华绿钻年卡+百度文库会员月卡5折99元，腾讯视频VIP年卡99元买一得五（含腾讯视频VIP年卡+百度文库会员月卡+西贝莜面村季卡+顺丰同城5折抵用券、叮当快药10元优惠券，总价值338元）。
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活动时间：11月9日 - 11日。
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视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|QQ音乐
|豪华绿钻年卡+
百度文库会员月卡
|￥204.9/￥99
|点此
|腾讯视频
|VIP会员年卡+
4种权益
|￥204.9/￥99
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|VIP会员年卡+
4种权益
|￥204.9/￥99
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|京东（10月30日 - 11月13日）
|PLUS会员年卡
|￥198/￥69
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|百度文库+百度网盘
|文库会员月卡+
网盘超级年卡
|￥384.9/￥194
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|文库会员月卡+
网盘超级年卡
|￥384.9/￥194
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|文库会员30个月
|￥298/￥129.9
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|文库会员18个月
|￥159.8/￥69.9
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|文库会员18个月
|￥159.8/￥69.9
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|文库会员2个月
|￥49.8/￥24.9
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|欢喜首映
|影视会员年卡
|￥168/￥45
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|影视会员季卡
|￥68/￥13
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|影视会员月卡
|￥25/￥5
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|网易云音乐
|黑胶VIP年卡
|￥216/￥75
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|黑胶VIP半年卡
|￥108/￥53
|点此
|蜻蜓FM
|VIP会员双年卡
|￥456/￥160
|点此
|VIP会员年卡+
作业帮VIP年卡
|￥426/￥100
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|懒人听书
|VIP会员双年卡
|￥296/￥118
|点此
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· QQ音乐
豪华绿钻：原价180/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。
· 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送4种权益）。
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